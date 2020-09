Bottas bovenaan in afsluitende training op Monza, Verstappen zesde

Een sterke motor en een goede slipstream vormen later op zaterdag de sleutel tot een snelle ronde in de kwalificatie. Met name dat laatste belooft interessant te worden, aangezien iedereen op hetzelfde moment naar buiten zal komen en een gunstige positie zal proberen te verkrijgen op de baan. De coureurs zijn echter gewaarschuwd: onnodig langzaam rijden, wat vorig jaar een groot probleem was in de kwalificatie, zal niet worden getolereerd.

Nadat verschillende coureurs aan het begin van de derde oefensessie een installatieronde hadden gereden, duurde het even voordat er weer een wagen op de baan verscheen. Pas na een minuut of twintig was het Carlos Sainz die de eerste tijd op de klokken bracht. "P1 en paars in alle sectoren", grapte zijn race-engineer Tom Stallard. De eerste stek in de tijdentabel ging vervolgens van hand tot hand, alvorens Lewis Hamilton op de zachte band een 1.20.658 realiseerde. Valtteri Bottas reed aanvankelijk de tweede tijd met een 1.20.774, maar zou daarna zijn teamgenoot voorbij gaan met een 1.20.622 op de soft. Max Verstappen begon de dag op de mediums. Nadat de negenvoudig Grand Prix-winnaar eerst de zevende tijd had gereden en daarna was opgeklommen naar de vierde positie in de tijdenlijst, zette hij zijn Red Bull op P1 met een 1.20.456, waarmee hij anderhalve tiende sneller was dan Bottas en twee tienden sneller was dan Hamilton, die beide dus op een hardere band onderweg waren.

Vervolgens viel het weer stil in het park van Monza, tot twintig minuten voor het einde de coureurs onder aanvoering van het Mercedes-duo weer de baan op druppelden voor hun laatste vliegende ronden op de zachte compound. Bottas heroverde P1 met een 1.20.089. Hamilton maakte een foutje aan het begin van zijn eerste snelle ronde en bleef bij zijn tweede poging steken op een 1.20.439, waarmee hij op drie tienden van zijn teamgenoot op P2 aansloot. Lando Norris en Daniel Ricciardo namen vervolgens plaats op de tweede en derde positie met respectievelijk een 1.20.412 en een 1.20.429, waarna laatstgenoemde een rode vlag veroorzaakte door zijn Renault met een technisch probleem aan de kant te zetten. Vermoedelijk was er iets mis met de brandstofpomp in zijn RS20, die hortend en stotend tot stilstand kwam. Voor het gros van het veld kwam de code rood zeer ongelegen, aangezien velen op dat moment net bezig waren aan een snelle ronde op de soft.

Met nog drie minuten te gaan ging het licht aan het einde van de pits weer op groen, waarna een flink aantal coureurs alsnog een snelle ronde voor de kwalificatie besloot te oefenen, al moest dit wel op een gebruikte set zachte banden gebeuren. Bij het zwaaien van de vlag kwam Sainz tot een 1.20.318, die hem nog naar naar de tweede plek op het tijdenscherm bracht. Norris en Ricciardo zakten zo naar P3 en P4. Hamilton stuitte bij zijn laatste poging op langzaam rijdend verkeer en kon met een wilde stuurbeweging een botsing met een van de Haas-rijders ternauwernood voorkomen. De Brit was uiteindelijk vijfde, terwijl Verstappen geen snelle tijd op de soft meer zou rijden en de laatste training op P6 besloot.

Alexander Albon, Esteban Ocon, Lance Stroll en Sergio Perez maakten de top-tien compleet in de derde oefensessie, terwijl Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel de voorbereidende werkzaamheden in Monza afsloten op P11 en P15. Pierre Gasly en Daniil Kvyat waren vrijdag snel onderweg voor AlphaTauri maar waren dit keer slechts twaalfde en dertiende.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint om 15.00 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Italië - VT3