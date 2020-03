Teams staan open voor tweedaagse GP's, einde seizoen in januari

Het is door de uitbraak van het coronavirus sterk de vraag wanneer het Formule 1-seizoen 2020 van start kan gaan. De eerste acht Grands Prix werden uitgesteld of afgelast, waardoor de GP van Canada vooralsnog de eerste race op de kalender is. Gezien de huidige ontwikkelingen zou het echter niet verrassend zijn als die race ook niet op de oorspronkelijke datum plaats kan vinden. Twee weken later staat de Grand Prix van Frankrijk op het programma, maar ook daar loopt het aantal besmettingen met COVID-19 in rap tempo op.

Afgelopen week gaf Chase Carey, de CEO van de Formule 1, nog aan dat hij verwacht dat het seizoen 2020 tussen de 15 en 18 Grands Prix gaat bevatten zodra overheden de lockdowns in de landen opheffen. Dat scenario kan echter nog enkele maanden en dus is het lastig voor te stellen hoe zoveel races in de resterende maanden van 2020 gepast kunnen worden. Binotto benadrukt tegenover Sky Italia dat de teams zo flexibel mogelijk zijn, zodat Liberty kan doen wat het moet doen. Tweedaagse Grand Prix-evenementen en een seizoen dat doorloopt tot in januari 2021 zijn daardoor mogelijkheden.

“We zitten in een constante dialoog. Ik heb het gevoel, samen met andere teambazen, dat dit cruciale momenten zijn”, zei Binotto. “Wat betreft het schema hebben we Carey en de FIA de vrijheid gegeven om de kalender zo in te delen als nodig is onder deze omstandigheden. We kunnen tweedaagse weekenden hebben, met vrije trainingen op zaterdagochtend, zodat we kunnen voldoen aan de logistieke eisen in het geval van Grands Prix die dichtbij elkaar zijn. Bovendien zorgt de huidige shutdown voor ruimte voor de mogelijkheid om in augustus te kunnen racen, als de condities dat toestaan.”

Het seizoen afsluiten in januari 2021 is een idee waar Binotto en zijn collega’s ook voor open lijken te staan. “Dit zijn allemaal momenten waar wij, als teams, moeten zorgen voor maximale beschikbaarheid. Als dit ons toestaat om een completer wereldkampioenschap van 2020 te garanderen, terwijl het volgende seizoen niet voor maart begint, dan is daar een geweldige mogelijkheid voor.”

Met medewerking van Roberto Chinchero