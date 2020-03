Coulthard verwacht aantal Grands Prix zonder publiek in 2020

Het seizoen 2020 is officieel nog niet begonnen en voorlopig gebeurt dat ook nog niet. De eerste acht Grands Prix van de jaargang zijn uitgesteld en afgelast, waardoor de eerste race pas voor 14 juni op het programma staat. Bovendien is het nog maar de vraag of de situatie tegen die tijd voldoende genormaliseerd is om weer aan racen te kunnen denken. Zo werden de Olympische Spelen in Tokio, die gepland waren voor eind juli en begin augustus, uitgesteld tot 2021. Toch is David Coulthard optimistisch dat er snel weer sportwedstrijden, en in het bijzonder Formule 1-races, zijn.

“Ik geloof echt dat wat betreft evenementen, en dan moeten we het live-element vergeten, dat sport veel eerder terugkeert dan concerten en dergelijke. Daarom denk ik dat de F1 op korte termijn zal terugkeren”, vertelde Coulthard in het Formule 1 Café van Ziggo Sport, waar hij hoopvol is dat de Grand Prix van Nederland een plekje op de vernieuwde kalender krijgt. “Het is jammer dat de Nederlandse Grand Prix niet doorgaat, want iedereen was daar zo enthousiast over. Hopelijk komt dat binnenkort nog. Dit is echter een herinnering voor de wereld dat we voorzichtig moeten zijn. Maar het goede nieuws is: Nederlanders blijven Nederlanders. Ze zijn een aanjager van plezier over de hele wereld en daarom geven jullie zoveel energie voor het moment dat we vrijgelaten worden in de nieuwe wereld.”

Eerst races zonder, daarna met toeschouwers

Gezien de ontwikkelende situatie rond het coronavirus is het nog onduidelijk hoe de nieuwe kalender van de Formule 1 eruit gaat zien. F1-baas Chase Carey gaf afgelopen week aan dat hij verwacht dat het seizoen alsnog tussen de 15 en 18 races gaat tellen, terwijl Ferrari-teambaas Mattia Binotto mededeelde dat er onder de teams bereidheid is om Grand Prix-weekenden in te korten naar twee dagen én om in januari nog races af te werken.

Wat ook een optie is, is dat er races zonder publiek verreden worden. Coulthard verwacht dat dit gaat gebeuren, maar dat publiek later in het jaar wel welkom is bij de races. “Op korte termijn denk ik dat er Grands Prix zonder publiek zijn, en dat er later in het seizoen races met publiek zijn. En zelfs als er geen publiek is, zou het geweldig zijn om voor het eerst in het moderne tijdperk in Nederland en Zandvoort te racen.”