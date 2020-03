Poll: Welke F1-races moeten in 2020 behouden worden?

De Formule 1 zag zich door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus genoodzaakt om zeven van de eerst acht wedstrijden - in Australië, Bahrein, China en Vietnam, Zandvoort, Barcelona en Azerbeidzjan - al officieel uit te stellen. De Grand Prix van Monaco is zelfs afgelast en gaat voor het eerst sinds 1954 niet door.

Als de Formule 1 zoveel mogelijk races alsnog op de kalender van 2020 wil krijgen, dan houdt dat in dat het tussen juni en december een bomvol programma wordt. Als jij tien races zou mogen kiezen, welke Grands Prix zou jij dan op een noodkalender zetten? Voor de sport hebben we de Monaco Grand Prix er maar in gelaten.