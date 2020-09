Ferrari hoopt dat verbod op motorstanden voor verandering zorgt

De FIA wil voorkomen dat teams de motorische regels kunnen omzeilen en heeft daarom een technische richtlijn uitgevaardigd die ingaat vanaf de Italiaanse GP, die dit weekend op Monza verreden wordt. Teams moeten daar met dezelfde motorstanden rijden tijdens de kwalificatie en race. Het betekent dat teams niet langer een extra boost kunnen gebruiken om tijdens de kwalificatie een rappe rondetijd te rijden, de veelbesproken 'party modus'. Hoewel bepaalde sleutelfiguren sceptisch zijn over het effect van de reglementswijziging, denkt men bij Ferrari dat het wel degelijk iets kan veranderen aan de huidige status quo.

Binotto kijkt zelf terug op een zeer moeizaam weekend in België, waarin de Scuderia puntloos bleef. Ferrari verloor sinds vorig jaar veel motorvermogen, maar denkt dat de aanpassing van dit weekend voor verandering kan zorgen. “Het kan moeilijk worden”, reageerde Binotto op een vraag van Motorsport.com over de verwachtingen voor Monza. “Het is een circuit waar vermogen belangrijk is en dat is niet onze sterkste kant. Er komt een nieuwe technische richtlijn voor de kwalificatie met betrekking tot de party modes. Dit zal effect hebben op een aantal teams. Ik ben benieuwd op welke teams dit invloed heeft en hoeveel het gaat veranderen. Ik denk dat het interessant gaat worden. Het is een circuit waar vermogen belangrijk is en kan de competitieve balans veranderen. Het is belangrijk om ver naar voren te starten, in het verkeer is het lastig inhalen. Voor Monza denk ik dat de nieuwe richtlijnen veel effect kunnen hebben.”

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft niet dat de veranderingen veel zullen opleveren. Mercedes heeft tot nu toe de sterkste krachtbron gehad en dat zal zo blijven. “Het gaat een beetje effect hebben”, legde Horner uit. “Maar of dat deze week al zo is of later dit seizoen, moeten we zien. Het moet wel iets opleveren, maar hopelijk wordt het niet slechter.”

Renault-rijder Esteban Ocon is optimistisch dat de veranderingen niet nadelig zullen zijn voor de Franse formatie. “We kunnen niet echt zeggen wat het doet tot het duidelijk is”, aldus Ocon. “Ik denk dat we na Monza een duidelijk beeld zullen hebben. Het is voor ons niet slecht denk ik. We hebben een sterke racemodus. We zijn redelijk snel tijdens de races, wat dat betreft vind ik het een goede regel.”

Met medewerking van Jonathan Noble