F1 Grand Prix van Turkije mikt op 100.000 toeschouwers

Liberty Media sloot een deal met de promotor van de Turkse GP om de race eenmalig terug te laten keren de kalender. Zodoende heeft men nog een kalender met zeventien races samen weten te stellen. Hoewel de organisatie aanvankelijk nog niet wist of publiek toegestaan zou zijn, heeft voorzitter Vural Ak van promotor Intercity gezegd dat er inderdaad toeschouwers toegelaten worden. Aangezien het circuit behoorlijk uitgestrekt is, rekent men erop dat het veilig genoeg is om zo’n 100.000 toeschouwers te ontvangen bij het evenement. Dat is ongeveer de halve capaciteit van Istanbul Park. Men moet vanzelfsprekend flexibel zijn bij een toename van het aantal corona-besmettingen, maar voorlopig gaat men ervan uit dat er publiek aanwezig kan zijn bij de wedstrijd.

“We moeten overal op voorbereid zijn”, zei hij. “Als [de situatie rond] het virus slechter is dan vandaag, kunnen we de race zonder toeschouwers houden. Maar we weten dat dit circuit een grote capaciteit heeft. We kunnen ongeveer 220.000 toeschouwers bergen op de tribunes en de open plekken. Op een gegeven moment kunnen we bepaalde plekken sluiten voor de veiligheid, maar we kunnen zo’n 100.000 toeschouwers toelaten als we de corona-maatregelen moeten opvolgen.”

Weekendkaarten voor slechts een tientje

De algemene toegangskaarten voor de Turkse Grand Prix zijn spotgoedkoop. Een dagkaart kost slechts 30 Turkse Lira en dat staat gelijk aan 3,40 euro. Een weekend kaart kost het drievoudige, de prijs komt daardoor iets boven een tientje uit. Promotor Intercity stelt het organiseren van een succesvol evenement boven het financiële gewin. “De Formule 1 heeft bepaalde standaarden en prijzen als het gaat om de kaartverkoop”, vervolgde Ak. “Als Intercity hebben we geen grote financiële belangen bij het evenement en de overheid heeft ons aangemoedigd dit te doen. De kaartjes kosten 3,40 euro per dag, een driedaags ticket kost 10,20 euro. De kaartverkoop begint volgende week en ik denk dat het hard kan gaan.”

Hoewel er sinds 2011 geen F1-race meer gereden is op Istanbul Park, denkt Ak dat het circuit nog altijd voldoet aan de hedendaagse standaarden. “Een official heeft het circuit bezocht om het asfalt en de infrastructuur te bekijken, hij verklaarde dat bijna alles nog net zo leek als op de eerste dag”, zei hij. “Maar goed, we hebben nog tweeënhalve maand te gaan, en krijgen een ervaren team over de vloer om te zien welke updates we nog moeten doorvoeren. We kunnen dit doen omdat we het circuit altijd bijgehouden hebben alsof er iedere dag gereden moet worden.”

Met medewerking van Abdullah Celik