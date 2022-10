Ruim een uur voor de start van de Grand Prix van Singapore gingen de hemelsluizen boven het Marina Bay Street Circuit open. Een stevig regenfront trok over het circuit en dat ging gepaard met behoorlijk wat neerslag, wat weer leidde tot een forse laag water op het asfalt. De wedstrijdleiding besloot dan ook wijselijk om de startprocedure in zijn geheel tot nader order uit te stellen. Pas nadat het front een uur later vrijwel geheel over het circuit was getrokken, besloot de FIA om de startprocedure met 65 minuten vertraging te laten beginnen. De laag water op de baan trok echter al snel weg en zodoende was het asfalt slechts wat vochtig toen de race om 15.05 uur Nederlandse tijd eindelijk begon.

Volgens Martin Brundle had het startsein ook wel iets eerder gegeven kunnen worden. Pirelli maakt immers niet voor niets full wets, het type regenband dat in Singapore niet gebruikt hoefde te worden door het uitstellen van de start. "Velen met kennis voorspelden met vertrouwen dat het risico op regen voor de race flink geslonken was, maar 75 minuten voor de start gingen de hemelsluizen open", zegt Formule 1-analist Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Singapore is gewend aan dit soort neerslag en heeft de waterafvoer daarop aangepast, maar toch wachtten we tot het regenfront volledig was gepasseerd. Daarna werd de volledige startprocedure met 65 minuten vertraging afgetrapt. We moeten ons afvragen waarom we full wets meenemen over de hele wereld, terwijl er nooit gereden wordt als er plassen op de baan liggen."

In plaats van een race op een natte baan, draaide de GP van Singapore uit op een wedstrijd onder wisselende omstandigheden. In de loop van de race droogde het asfalt genoeg op om de wissel naar slicks te kunnen maken, maar naast de ideale lijn bleef het bijzonder glibberig. "Zoals altijd zorgden de veranderende omstandigheden voor een levendige wedstrijd en zorgden ze voor spanning en gevaar", zegt Brundle. "Op de avond zelf had ik ontzag voor de coureurs, die met zulke immens snelle en krachtige auto's aan deze bijzondere uitdaging begonnen en die ook grotendeels doorstonden."

De safety car verkent het natte Marina Bay Street Circuit