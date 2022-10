Je hebt Formule 1-coureurs wiens aanwezigheid direct een hele ruimte vult, zoals Fernando Alonso of Lewis Hamilton. En je hebt de bijna onzichtbare F1-rijders. Een daarvan is Yuki Tsunoda. Daarom is het hoog tijd voor een uitgebreid interview om de 22-jarige Japanner wat beter te leren kennen.

“Yuki, onze kleine Japanner”, zegt Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko regelmatig. Wij vroegen Tsunoda hoe hij zijn relatie met de uitgesproken Oostenrijker ziet. Ook spraken we hem over zijn verhuizing naar Faenza, zijn Engelse taallessen en meer.

Yuki Tsunoda in de AlphaTauri AT03. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Het team heeft je gevraagd om naar Faenza te verhuizen, om je fysieke trainingen te intensiveren en je mentaal beter voor te kunnen bereiden op de races. Wat houdt dat concreet in? Ga je elke ochtend samen met Franz Tost joggen en ’s avonds samen eten?

“Nee, ik ga niet met hem lopen. Ik heb nu een psycholoog, maar die zit in Oostenrijk. Het is niet zo dat ik hem voortdurend spreek. Mijn leven in Faenza bestaat vooral uit veel trainen. Ten opzichte van vorig jaar, toen ik naar Italië verhuisde, is er eigenlijk weinig veranderd. Ik besteed nu meer tijd aan fysieke trainingen.”

Breng je nu meer tijd door met Franz Tost, sinds je verhuisd bent naar Faenza?

“We hebben een aantal keer samen geluncht. Maar niet elke dag. Het is goed om tijdens de lunch met hem te praten, of in de fabriek als we elkaar daar zien. Ik ben er echter vaker om met mijn engineers te praten.”

Ik spreek geen Japans, maar als ik me inbeeld dat ik in m'n eentje in Tokio zou wonen, lijkt me dat nogal saai. Hoe vergaat het jou als Japanner in Faenza?

“De Engelse lessen hebben geholpen. Vooral met de uitspraak. Dat is heel belangrijk. Ten eerste omdat je dan minder misverstanden hebt. En daarnaast omdat de stemmen via de boordradio niet kristalhelder klinken. Dan is de uitspraak nog belangrijker, zodat de feedback zo duidelijk mogelijk bij het team binnenkomt. Dat heeft zeker geholpen. Op dit moment volg ik geen Engelse les meer. En eerlijk gezegd ben ik daar blij mee! Het stemt me vrolijk dat ik me als rijder goed ontwikkeld heb. En ook wat mijn Engels betreft, vind ik dat het al een stuk beter is geworden. Dat is mooi.”

Is de Japans sprekende Yuki Tsunoda een andere persoonlijkheid dan de Engels of Italiaans sprekende Yuki? Word je gezien als ietwat nederige, schattige Japanner in Italië, maar niet als de sterke persoonlijkheid die je in je moedertaal misschien bent?

“Ik heb een aantal vrienden die daar zo over denkt. En ik heb vrienden in Europa die mijn uitspraak erg grappig vinden als ik Japans praat. Daar lachen we dan om. Eén probleem is dat ik zoveel scheldwoorden gebruikte. Ik begin er nu aan te wennen. Ik heb het gevoel dat ik steeds natuurlijker praat in het Engels, net zoals in het Japans. Ik ben nu zelfverzekerder als ik Engels praat. Op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik één moedertaal heb. Ik vind het leuk om Engels te praten. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik me goed kan uitdrukken. Dat stemt me tevreden.”

Wanneer je niet in de fabriek bent, zit je veelal alleen in je woning in Faenza. Is dat niet soms saai, dat je nauwelijks vrienden in de buurt hebt? Of heb je zo weinig vrije tijd, dat dat maar weinig voorkomt?

“Dat is een van de redenen dat ik veel online game. Dat is belangrijk voor me, om te ontstressen. Daar komt bij dat ik tijdens het spelen tegelijkertijd kan praten met mijn vrienden in Japan. Helaas zie ik mijn vrienden in Japan zelden. Gaming is een goede manier om in elk geval af en toe met elkaar te praten, ook al is het online. Ik heb ondertussen ook een paar goede vrienden in Milaan en in Italië. Deels ook in het team. Zij hebben me soms uitgenodigd voor een barbecue bij hen thuis.”

Sta je dan zelf te barbecueën?

“Ja! Ik ben gelukkig met mijn leven in Faenza.”

Helmut Marko spreekt in interviews vaak liefkozend over ‘Yuki, onze kleine Japanner’. Vind je het vervelend dat je als ‘kleine Yuki’ wordt neergezet?

“Ik weet het niet. Wat ik er wel over kan zeggen: we hebben een goede relatie. Ik zie hem ook als vriend en mentor en niet alleen als mijn baas. 50 procent van de tijd praten we over andere dingen die buiten het circuit gebeuren, en 50 procent over het racen. We begrijpen elkaar goed. Hij bekommert zich om mij sinds ik in het opleidingsprogramma zit. Daarom ben ik vandaag de dag ook Formule 1-coureur. Zonder hem was me dat nooit gelukt. Ja, we hebben een goede band.”

Helmut Marko staat erom bekend, zijn rijders vaak heel vroeg in de ochtend op te bellen. Is dat jou ook al overkomen?

“Een paar keer! Maar niet zo heel vaak. Gelukkig maar. Ik sta zelf echter ook vaak vroeg op. Dat is prima.”

In Japan moet je een ster zijn, veel meer dan in Europa. Ik vermoed dat je in Italië goed over straat kunt zonder herkend te worden, maar in Japan is dat anders nietwaar?

“Eerlijk gezegd denk ik dat ik in Italië bekender ben dan in Japan. De Formule 1 is in Japan een grote sport, dat klopt. Maar het is niet meer zoals vroeger, toen Ayrton Senna nog reed. Er was lange tijd geen Japanse Formule 1-coureur, en ook lange tijd geen Japanse fabrikant. Daardoor nam de belangstelling af. Hopelijk kan ik er iets aan bijdragen veel fans uit Japan voor de Formule 1 te enthousiasmeren. Ik ben niet vaak in Japan. Daarom kan ik lastig inschatten hoe populair F1 daar nu is. Ik ben drie weken per jaar in Japan, de laatste keer zat ik twee van de drie weken in quarantaine. Daarom was ik maar weinig buiten.”

Wanneer was je voor het laatst in Japan?

“In januari. Om familie en vrienden op te zoeken. Ik kijk er echter enorm naar uit. Ik heb gehoord dat de tickets al vroeg uitverkocht waren. Dat is mooi. Ik kan nauwelijks wachten om voor de Japanse fans te kunnen rijden!”

Suzuka staat bekend om haar fans, die allerlei bijzondere cadeaus meenemen voor de coureurs. Reken jij ook op veel knuffelberen en huwelijksaanzoeken?

“Ik heb nog nooit een knuffelbeer gekregen! Dus dat zou leuk zijn. Maar serieus: de Japanse fans zijn extreem creatief. Zij bouwen hun eigen helm met DRS erop. Het zijn echt gepassioneerde autosportfans. Ik kan niet wachten al die creatieve vondsten van de fans te zien. En ook de cadeaus! Dat hoort bij de dingen waar ik het meeste naar uit kijk.”

Honda-fans op Suzuka. Foto: Andy Hone / Motorsport Images