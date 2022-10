Waarom Formule 1 risico loopt op 'game over' bij budgetplafond

Na meerdere keren uitgesteld te zijn, gaat de FIA de resultaten publiceren van de controles van de financiën van de Formule 1-teams over het seizoen 2021. Woensdag maakt de autosportfederatie bekend welke teams zich netjes aan het budgetplafond van ongeveer 145 miljoen dollar hebben gehouden en dus een certificaat krijgen, maar ook welke teams een overtreding hebben begaan en mogelijk een hoorzitting plus straffen aan de broek krijgen.

Normaal gesproken zou dit een standaard procedureel moment zijn, maar in Singapore gonsde het ineens van de geruchten dat twee teams zich niet aan het budgetplafond hebben gehouden. Zodoende wordt de bekendmaking plotsklaps een belangrijk moment. Het budgetplafond staat centraal in de plannen van F1 om de teams qua snelheid dichter bij elkaar te krijgen door ze op een gelijk financieel speelveld te zetten. Wel staat de FIA voor de lastige taak om de balans te vinden in hoe het met mogelijke problemen omgaat.

Mocht besloten worden om hard in te grijpen tegen overtredingen van dit nog zeer jonge reglement, dan riskeert de FIA het veroorzaken van nieuwe controverse over het seizoen 2021, iets wat voor veel fans toch al een gevoelig onderwerp is. Anderzijds geldt dat het door de vingers zien van vergrijpen of het uitdelen van te lichte straffen ervoor kan zorgen dat de teams zich geen zorgen meer maken over het overschrijden van het budget. Het is dan ook geen verrassing dat Ferrari afgelopen weekend in Singapore zo open sprak over het belang van deze bekendmaking voor het tijdperk van het F1-budgetplafond. "Het is een vitale test voor het budgetplafond. En als we niet slagen voor deze test, is het waarschijnlijk game over. De gevolgen zijn dan enorm", zei sportief directeur Laurent Mekies.

Ferrari liet zich in Singapore duidelijk horen in de kwestie rond het budgetplafond. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De verontwaardiging van topteams als Mercedes en Ferrari over de mogelijke overbestedingen van andere teams heeft vooral te maken met het feit dat zij weten hoeveel ze qua tijdwinst hebben laten liggen door zich strikt aan het budgetplafond te houden. Zij vrezen dat andere teams manieren hebben gevonden om het plafond te omzeilen maar zich toch aan de letter van het reglement houden, of dat zij overbestedingen prima vinden en de sancties op de koop toe nemen. In dat geval worden zij ertoe gedwongen om hun eigen werkwijze te veranderen en dat zou voor alle teams de deur openzetten om het budgetplafond effectief te negeren.

De ingediende uitgaven van Red Bull

In Singapore lag Red Bull onder het vergrootglas. Met name aan upgrades zou het team significant meer hebben uitgegeven dan de concurrentie, maar ondanks die verdachtmakingen was teambaas Christian Horner duidelijk dat de ingediende uitgaven onder de limiet zaten. Insiders hebben zelfs gesuggereerd dat de gecontroleerde rekeningen enkele miljoenen onder de limiet van 145 miljoen dollar lagen en ook niet zijn beïnvloed door de verduidelijkingen die de FIA de afgelopen maanden heeft gegeven bij het doornemen van de audits van de teams. "Het is significant lager", zei Horner. "Na de verduidelijkingen zouden wij er nog verder onder moeten zitten..."

De FIA heeft echter het laatste woord, net zoals de belastingdienst mogelijk niet altijd eens is met de beoordelingen die individuen zelf hebben gedaan. Alleen de FIA kan bepalen wat de eerlijke waarde is van de uitgaven van Red Bull en hoeveel werk van nevenbedrijven als Red Bull Technology kan worden toegerekend aan het F1-budget. Bovendien moet de FIA beslissen welke uitgaven moeten worden toegewezen aan het F1-seizoen 2021 en welke aan 2022.

Daarom kijken de teams die vermoeden dat niet iedereen onder dezelfde beperkingen werkt, met zoveel interesse uit naar de uitkomsten die woensdag gepresenteerd worden. "Als je nadenkt over het niveau van de beperkingen voor de grote teams, dan realiseer je hoeveel rondetijd er te winnen is als je niet strikt gaat handhaven", vertelt Mekies. "Wij werden enorm beperkt en zodoende gaat iedere miljoen, ieder lek dat je toestaat in het budgetplafond, zich op de auto vertalen in een paar tienden van een seconde."

Woensdag wordt duidelijk of Red Bull Racing inderdaad een overtreding van het budgetplafond heeft begaan. Foto: Erik Junius

De situatie is niet alleen belangrijk voor de grote teams. Als de situatie rond het budgetplafond verandert in een Wild West-scenario waarbij alle teams besluiten dat zij zich niet aan de limiet hoeven te houden, dan ondermijnt dat het hele doel van het veld dichter bij elkaar brengen. Het risico bestaat dan dat de grotere teams hun uitgaven verder opstuwen en de straffen op de koop toe nemen, terwijl zij goed weten dat het resultaat is dat hun auto veel sneller wordt. De manier waarop FIA met het budgetplafond omgaat en hoe transparant zij is in de beoordelingen van de teams is daarom voor de kleine formaties net zo belangrijk als voor de grote. Voor velen in de paddock is de geheime deal die de FIA in 2019 sloot met Ferrari over de krachtbronnen immers nog steeds iets wat kwaad bloed zet.

De FIA krijgt het niet makkelijk om in het geval van overtredingen met een antwoord te komen waar alle partijen tevreden mee zijn. En als de documenten van alle tien teams worden goedgekeurd, kan er onrust ontstaan in de paddock als daar geen goede uitleg bij gegeven wordt. Zoals Haas F1-teambaas Guenther Steiner zei: "Als er een overtreding is, dan moeten wij geïnformeerd worden: of er loopholes waren en wat ze waren, zodat iedereen dat begrijpt. En loopholes zorgen natuurlijk voor verschillende meningen over het reglement. Dat moet dus opgehelderd worden."

Vasthouden aan de plannen

Ongeacht de uitkomst van de aankondiging van woensdag is de boodschap van teams voor- en achteraan de grid duidelijk: F1 moet het budgetplafond niet bij de eerste de beste problemen links laten liggen. "We wisten vanaf het begin toen we voor het budgetplafond stemden dat het lastig zou worden: eerst om het in te voeren voor de grote teams, daarna om het te handhaven", zei Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur. "We hebben het besluit echter genomen en dus moeten we ervoor gaan. Er is geen weg terug en we kunnen niet stoppen."

Hoewel de topteams hard geraakt werden, zijn zij het er ook mee eens dat de invoering van het budgetplafond de juiste zet was. Nu is het van belang dat het systeem voor iedereen eerlijk werkt. "We hebben besloten om het budgetplafond in te voeren en dat we de kleinere teams de kans willen geven om met de grote jongens te strijden", zei Mercedes-baas Toto Wolff. "We zijn dus verplicht om onze bedrijven te herstructureren en tientallen miljoenen dollars te bezuinigen om het budgetplafond te halen, zodat de kleine teams competitiever worden. Het hele doel van dit gebeuren is dat we allemaal op hetzelfde speelveld spelen. Ook moet het geen WK voor accountants worden waar we allemaal gaten in proberen te drukken. Dat staat haaks op waar we ons aan hebben toegewijd."

Toto Wolff steunt het budgetplafond, maar wil tegelijkertijd wel dat de uitgaven goed gecontroleerd worden. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Hoewel er forse irritatie was bij Red Bull dat er naar hen gewezen werd als een van de mogelijke overtreders, is het team benieuwd naar hoe het proces zich verder ontwikkelt. Ondanks de offers die het team heeft moeten brengen, staat men wel volledig achter het budgetplafond. "Het is iets positiefs en het heeft een directe impact op de kosten gehad", aldus Horner. "Ik heb gehoord dat een van onze rivalen zo'n 40 mensen heeft moeten ontslaan. Bij Red Bull hebben wij 90 mensen op straat gezet en in de hele organisatie wordt zeer streng gelet op het beperken van de uitgaven."

"Het is denk ik iets dat de FIA kan handhaven, maar ongetwijfeld worden er dingen geleerd. Zelfs nadat onze documenten werden ingediend, hebben we gezien dat er verduidelijkingen naar buiten kwamen. Die kunnen een materiële impact hebben op de documenten die in maart werden ingediend", vervolgt Horner. "Natuurlijk gaat er dus altijd het proces van een leercurve zijn, zowel voor de regelmakers als de deelnemers."

Daarom is F1 ook zo benieuwd wat er woensdag vanuit het FIA-hoofdkwartier in Parijs gecommuniceerd wordt.