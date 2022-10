De Formule 1 is in nieuwe een rel beland. Naar verluidt hebben twee teams zich niet aan de limiet van het budgetplafond gehouden in 2021, waarbij Red Bull Racing een van de formaties is. Komende woensdag openbaart de FIA financiële rapporten. Dan moet blijken welke F1-teams zich wel en niet aan het budgetplafond hebben gehouden. Diverse teambazen hebben fel gereageerd op de mogelijke overschrijding van Red Bull. Zo vindt Ferrari dat de FIA hard moet optreden tegen eventuele overtredingen en stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de situatie rondom Red Bull al enige tijd bekend was. De Oostenrijker spreekt over een zeer serieuze zaak. "Maar misschien praat Christian niet met zijn financieel directeur", aldus de chef van het Duitse merk.

Deze opmerkingen zijn niet in goede aarde gevallen bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner zat zaterdag in Singapore in de persconferentie en meldde niet blij te zijn met het commentaar van Ferrari en Mercedes. Volgens de Brit zijn de mannen uit Milton Keynes bereid stappen te ondernemen wanneer beide teams niet terugkrabbelen. "Tenzij dergelijke uitspraken worden ingetrokken, nemen we dit ongelofelijk serieus en kijken we welke stappen we kunnen ondernemen", aldus de chef. "De gemaakte opmerkingen zijn onaanvaardbaar en volledig lasterlijk voor het team, de merken en zelfs voor de Formule 1." Horner is met name verbijsterd over waar de desbetreffende rivalen hun informatie over mogelijke overtredingen vandaan hebben gehaald. Dit terwijl Red Bull zelf nog niet weet of er een probleem is. "Het betreft een particuliere inzending tussen het team en de FIA. Dus hoe kan een team in hemelsnaam de details van onze inzending kennen? Hoe kan een team weten of een ander team in overtreding is of niet? We weten zelf niet eens of we in overtreding zijn. Dat zien we pas volgende week als het proces is afgerond."

Slinks en achterbaks

Horner is van mening dat de rivalen achterbaks zijn door de situatie rondom het budgetplafond aan te grijpen om Red Bull in een kwaad daglicht te stellen. Dit juist in een weekend waarin Max Verstappen zijn tweede wereldtitel kan veiligstellen. "Misschien moeten de mensen die zelf fouten maken niet andere mensen gaan beschuldigen van het maken van fouten. Deze opmerkingen nemen wij zeer serieus. Is het niet toevallig met Max' eerste kans op de wereldtitel en dat wij het hier hebben over kosten in plaats van over de fenomenale prestaties die hij dit jaar heeft geleverd? Het is een slinkse tactiek die wordt gebruikt om onze prestaties te verdoezelen. En als er wordt verwezen naar vorig jaar, dit jaar en volgend jaar dan nemen wij dat uiterst serieus. Dit is een zaak die door de FIA moet worden afgehandeld, maar ook een zaak voor Red Bull om te overwegen wat onze positie is met de opmerkingen die gemaakt zijn."

De Britse teambaas houdt vast aan zijn bewering dat Red Bull onder de limiet van 145 miljoen dollar zit, ook al loopt het onderzoek nog. "In maart hebben we aangegeven dat we onder de limiet zaten en daar staan we nog steeds voor de volle honderd procent achter", gaat hij verder. "Die verklaring moet natuurlijk ondertekend worden door accountants en die van ons is uiteraard een van de grote drie. Natuurlijk gaat deze door een proces met de FIA. Het lijkt min of meer op een audit, waarbij er vragen en interpretaties worden gesteld en besproken. Dat proces loopt. Het is echter duidelijk dat het proces nog niet is afgerond, dat hebben ze in hun verklaring vrijdagavond duidelijk gemaakt. We wachten met belangstelling op het eindresultaat van het onderzoek, dat hopelijk zeer binnenkort komt. Wij blijven er absoluut van overtuigd dat we binnen de limiet zijn gebleven."

Video: Motorsport.com gaat uitgebreid in op de beschuldigingen