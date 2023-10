"Er is geen twijfel over mogelijk dat het sprintformat de teams onder zware druk zet", vertelt analist Martin Brundle in zijn column bij SkyF1. "We krijgen ook geen positieve feedback van hen. Eén training voordat de afstelling en de onderdelen onder de parc fermé-regels vallen, dat is verre van ideaal met deze complexe auto's. Zeker op een onbekend circuit als Losail of een hobbelige baan in Austin." Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de kans dan ook groot dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc gediskwalificeerd werden doordat er maar één training was: "Om dan al de rijhoogte af te stellen voor de race is echt een uitdaging. Zeker als je rekening moet houden met de performance, de coureur, de auto en natuurlijk het slijten van de plank met een volle tank."

Om diskwalificaties te voorkomen wordt er direct geroepen om de auto's te verhogen, zodat de plank niet zoveel over de grond schraapt. Volgens Brundle is dat te makkelijk gedacht. "Dan verliezen ze zoveel performance, ze kunnen dan net zo goed alles inpakken en naar huis gaan", vertelt de Brit. Dat komt volgens hem ook door de grondeffect-wagens waarmee de Formule 1 sinds 2022 rijdt. "Deze generatie auto's doet het beter als ze dicht op de grond liggen. Teams proberen de lage luchtweerstand te creëren en hebben zeer krachtige ondervloeren voor meer downforce en dus meer grip en snelheid."

Opmerkelijk is dat de FIA alleen willekeurige controles op dit gebied heeft uitgevoerd, want naast de wagens van Leclerc en Hamilton werden enkel de auto's van Max Verstappen en Lando Norris onder de loep genomen. De wagens van die twee coureurs kwamen wél door de keuring. De vraag rijst in de paddock dan ook op hoeveel wagens nog meer te veel slijtage hadden. "Als vijftig procent van de auto's niet door de checks komen, moet dan de rest van het veld ook gecontroleerd worden? Het antwoord daarop moet zeker 'ja' zijn", vertelt Brundle, die en passant wel meldt onder de indruk te zijn van de nauwkeurigheid waarmee de FIA de onderzoeken doet. "Ze hebben een gedetailleerde lijst gepubliceerd met vijftig losse checks, van bijna alle finishers en ook nog een paar random checks."