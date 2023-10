Ferrari geeft tactische blunder bij Leclerc in F1-race Austin toe

Nog voordat bekend werd dat Ferrari-coureur Charles Leclerc gediskwalificeerd werd vanwege een te ver versleten skid block, gaf de Ferrari-teambaas Frederic Vasseur toe dat de toegepaste strategie voor Leclerc niet goed was. "We lagen met Charles na tien ronden twaalf seconden voor op Carlos [Sainz]", zei de Fransman. "We hadden toen gekozen voor een eenstopper. Dat was duidelijk niet de goede keuze." De ingenieur weet wel waar het idee vandaan kwam om voor deze strategie te gaan: "We hadden voor de race geen duidelijk beeld over de strategie. We waren wat voorzichtig, en hij [Leclerc] ook, we wisten niet of we moesten pushen of niet. We hebben daar de verkeerde keuze in gemaakt."

Tijdens de race Formule 1-race in Austin bleek al snel dat de tweestopsstrategie de beste was. Veel teams anticipeerden daar al op, tot verbazing van Vasseur. "Wij hadden verwacht dat het 50-50 zou zijn tussen de een- en tweestoppers. Dat bleek helemaal niet zo te zijn", verklaart de teambaas, die benadrukt dat door de keuze van de concurrentie om voor twee stops te gaan de race van Leclerc een stuk lastiger werd. "Het betekende dat er veel meer verkeer om hem heen was, want de mensen om hem heen rijden niet dezelfde race. Deze jongens haalden hem één of twee keer in. Elke keer dat je ingehaald wordt, dan verlies je ongeveer twee seconden. Dat betekent dat als je door vier coureurs twee keer ingehaald wordt en je per keer anderhalf seconde verliest, je twaalf seconden in totaal verliest. Dat zorgde voor deze fout."

Na de race werd Vasseur gevraagd wat er voor Leclerc mogelijk was als hij ook op de eenstopsstrategie zou zitten, maar daar wil de Franse teambaas niet op ingaan. "Dat wil ik niet doen", aldus de 55-jarige teambaas. "We kunnen wel een voorstelling maken wat er zou gebeuren als Leclerc zeven seconden voor Carlos zat, maar ik denk dat dat niet de juiste aanpak is. We moeten nu de focus leggen op het probleem en waarom we die keuze hadden gemaakt. We waren er op dat moment echt van overtuigd dat het een goede zou zijn. Het betekent nu namelijk dat de cijfers die we aan de pitmuur en in de fabriek op dat moment in de race niet goed waren."