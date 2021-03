Liberty: Overname F1-gamemaker door EA ‘boost voor de sport’

Vorige maand rondde EA de koop van Codemasters af. Met de deal was een bedrag van 1,2 miljard dollar gemoeid en daarmee komen meerdere racegames in handen van de Amerikaanse ontwikkelaar, die zelf vooral bekend is van de FIFA- en Madden NFL-games. Dat geldt dus ook voor de officiële F1-games, die sinds 2009 door Codemasters worden gemaakt. De overname van de Britse ontwikkelaar, dat Motorsport Games inzet voor haar esports-activiteiten rond de DiRT Rally-games, brengt EA naar eigen zeggen in de positie om ‘regelmatig nieuwe en spannende racecontent te brengen, naast een bereik dat meer platforms en meer regio’s op de wereld omvat’.

Liberty CEO Greg Maffei was eerder onderdeel van de directie van EA en hij onthulde dat hij tijdens de onderhandelingen tussen EA en Codemasters met zijn voormalige collega’s heeft gesproken. “Ik heb tien jaar in de directie van EA gezeten. Ik kijk ernaar uit om mijn oude vrienden [EA-voorzitter] Larry Probst en [CEO] Andrew Wilson in de sport te verwelkomen. Ze hebben geïnformeerd naar onze mening toen ze Codemasters overnamen en ik denk dat het geweldig wordt”, zo vertelde Maffei tijdens een conferentie van Deutsche Bank. Hij ziet kansen om de F1-games bij een groter publiek bekend te maken. "Codemasters heeft geweldig werk geleverd met het product, maar ze hebben natuurlijk niet het bereik en de promotionele mogelijkheden die EA heeft. Dus ik ben daar enthousiast over en ik denk dat EA enthousiast is over ons.”

Groeimogelijkheden voor esports-afdeling F1

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 voor het eerst echte stappen gezet in de esports. De F1 Esports Pro Series heeft inmiddels vier edities achter de rug met de Nederlander Jarno Opmeer als meest recente kampioen. Daarnaast zette de F1 in 2020 een reeks Virtual Grands Prix op als vervanger van de echte races die tussen maart en eind juni afgelast moesten worden door het coronavirus. Ook in 2021 werden er weer Virtual Grands Prix verreden, waarbij de teams streden om een geldbedrag dat aan een goed doel naar keuze geschonken mocht worden.

Maffei verwacht dat esports in de komende jaren een belangrijkere rol gaat spelen voor de Formule 1 als marketingtool, maar ook als zelfstandige bron van inkomsten. “Vandaag de dag gaat het vooral om het betrekken van de fans en het opwekken van interesse. Ook is het een tool voor sponsoring”, erkent Maffei. “Maar ik twijfel er niet aan dat we in de loop der tijd de mogelijkheid hebben om de teams er op meerdere niveaus bij te betrekken, prijzengeld uit te keren en meer uitzendingen en meer sponsoring kunnen krijgen. Al deze zaken zijn mogelijk als een secundair, bijkomend product bij wat we al hebben, maar ik denk dat het uiteindelijk een zelfstandige inkomstenstroom van betekenis gaat zijn.”

