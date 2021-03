Aston Martin maakt zich geen zorgen over rijstijl Vettel

De viervoudig wereldkampioen maakte vorig jaar september – midden in een teleurstellend seizoen – zijn overstap van Ferrari naar Aston Martin bekend. Vettel sloot 2020 vervolgens af op de dertiende plaats in het kampioenschap, zijn slechtste resultaat sinds zijn debuutjaar (2007). De Duitser leek bij de Scuderia vooral te worstelen met de instabiele achterkant van de SF1000, een auto die meer gemaakt leek voor Charles Leclerc dan voor Vettel.

Inmiddels heeft de 33-jarige coureur zijn eerste meters gereden voor het team uit Silverstone. Tot tevredenheid van technisch directeur Andrew Green die concludeert dat Vettel een geheel eigen rijstijl heeft. “Maar die is niet heel veel anders dan de rijstijl die we van andere coureurs hebben gezien. Ik zou zeggen dat z’n stijl niet zo extreem is als die van de coureur die hij vervangt. Perez had een zeer extreme rijstijl en dat maakte het lastig om op elk circuit goed te zijn: op bepaalde circuits kon hij schitteren en op andere niet.” Vettel is wat dat betreft een stuk regelmatiger, vervolgt Green. “Ik denk dat Seb's stijl een stuk minder extreem is.”

Omdat de auto’s dit jaar slechts op onderdelen doorontwikkeld mochten worden, moet Vettel dus instappen in een wagen die het afgelopen jaar grotendeels op de veel extremere Perez was afgesteld. Dat leidt niet tot problemen, verwacht Green. “We hebben de mogelijkheden om de auto op hem af te stemmen. We zijn daar al mee begonnen. We hebben er de afgelopen maand in de simulator aan gewerkt. En hij lijkt erg blij met de richting die we zijn ingeslagen.”

Vettel kwam vorige week tijdens een korte shakedown voor het eerst op het circuit in actie met de AMR21. Later deze week volgt een uitgebreidere kennismaking als de Formule 1 in Bahrein aan de pre-seasontest begint. Zelf denkt de Duitser dat hij zijn worsteling bij Ferrari niet per se mee zal nemen naar Aston Martin. “Ik denk dat het hele gedoe rond die achterkant [en mijn rijstijl] een beetje uit de hand is gelopen", aldus Vettel. “Als je kijkt naar de auto's die ik had toen ik bij Red Bull zat of in het begin bij Ferrari. Er zijn altijd momenten geweest dat de achterkant nerveus was en dat was prima. Ik denk niet dat ik in dat opzicht kwetsbaarder ben dan anderen. Ik houd er gewoon niet van als de wagen onderstuurd is, want met overstuur kan je nog veel dingen compenseren. Met onderstuur heb je ook wel technieken die je kunt gebruiken, maar die zijn wat beperkter. We zullen zien hoe het loopt.”