Opmeer pakt titel in F1 Esports Pro Series 2020

Opmeer, een voormalig Formule Renault-racer en lid van de Renault Academy, deed woensdag al een goede zaak door zijn leiding op dichtste belager Fredrik Rasmussen met succes te verdedigen, mede dankzij een overwinning in Mexico.

Zo kon Opmeer, die de kleuren van Alfa Romeo verdedigt, met een relatief comfortabele voorsprong van 16 punten vertrekken in de slotracer op het Braziliaanse circuit van Interlagos. Daardoor moest zijn Deense belager al minstens eerste of tweede worden. Rasmussen kwalificeerde zich pas als negende, twee plaatsen achter Opmeer, maar wist de Nederlander bij de start meteen in te halen.

De titelstrijd viel al snel in een beslissende plooi toen Rasmussen als eerste topper kwam pitten voor de enige bandenwissel, en daarbij een tijdstraf van drie seconden kreeg wegens te snel rijden in de pits. Zo verloor hij een plaats aan Brendon Leigh, de tweevoudige F1 Esports-kampioen.

Opmeer stond dit seizoen bekend voor zijn langere eerste stint, gevolgd door een slotspurt op zachtere banden. Die strategie paste hij ook in de slotrace toe. Na als laatste zijn pitstop gemaakt te hebben kliefde hij op snellere banden door het veld heen. In de laatste ronde haalde hij Rasmussen nog in op weg naar plaats zeven en legde hij de titel vast.

"Ik heb hier super blij mee", aldus Opmeer. "Dit is mijn eerste titel in 16 jaar racen, dus ik ben enorm blij. vorig jaar greep ik in mijn debuutseizoen net naast de titel, dus dit is geweldig."

Renault-rijder Nicolas Longuet won de wedstrijd voor Red Bull-rijder Marcel Kiefer en Opmeers Alfa Romeo-teamgenoot Daniel Bereznay.