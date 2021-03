De Formule 1 wil dit jaar in drie Grand Prix-weekenden een sprintrace organiseren op zaterdag. Deze race vervangt de kwalificatie en de uitslag ervan moet de startopstelling bepalen voor de hoofdrace op zondag. Sebastian Vettel vindt het plan “nergens op slaan” en ook Max Verstappen heeft zo zijn twijfels over het idee. Nico Hülkenberg is de volgende coureur die zich tegen de invoering van de sprintraces verzet.

Kunstmatig en ongepast

“Het is onzin! Het is helemaal niets”, stak Hülkenberg maandagavond als kersvers Formule 1-analist van het Oostenrijkse ServusTV zijn mening niet onder stoelen of banken. De Duitser heeft voor 2021 weliswaar geen stoeltje, maar viel vorig jaar nog meerdere keren in bij het team van Racing Point en lijkt ook dit jaar bij diens opvolger Aston Martin weer in beeld voor een rol als reserverijder. “Het klinkt heel erg kunstmatig, om op die manier nog maar wat spanning te creëren.”

Volgens Hülkenberg is het “niet gepast” om in een sport waar teams miljoenen investeren met de sprintraces, "waarin vaak iets onvoorspelbaars gebeurt", op een kunstmatige manier meer spanning proberen te creëren. “De teams en fabrikanten investeren vele miljoenen en duizenden manuren, om vervolgens zo'n idee op zich afgevuurd te krijgen.”

Ook is Hülkenberg bang dat een sprintrace op zaterdag iets van de allure en waarde van de race op zondag wegneemt: “De Grand Prix op zondag – 300 kilometer, één race, één winnaar – die hoort de meeste waarde hebben.”

Marko vindt experiment de moeite waard

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko mengde zich tijdens de uitzending op ServusTV in de discussie. Hij staat wel open voor het idee en vindt dat de sport dit jaar best kan experimenteren met een sprintrace. “Er moeten natuurlijk nog een hoop details gladgestreken worden, maar je moet het op zijn minst een keer proberen. Daarna kun je nog altijd kijken hoe het verder moet in 2022.”

“Als je er heel eerlijk naar kijkt was het merendeel van de races de afgelopen jaren doodsaai. Je moet dus iets ondernemen. Daarom sta ik wel positief tegenover dit idee.” De circuits waar de Formule 1 dit jaar wil experimenteren met de sprintraces (Montréal, Monza en Interlagos) zijn volgens Marko geschikte locaties: “Het zijn drie circuits met relatief goede inhaalmogelijkheden. DRS heeft niet het gewenste effect geleverd en is in mijn ogen veel kunstmatiger dan sprintraces. Bovendien, als er meerdere auto’s achter elkaar DRS gebruiken dan heft het zich op, dus ik zie sprintraces wel als iets positiefs.”

Niet de races, maar de auto's het probleem

Hülkenberg erkent dat er actie ondernomen moet worden om de Formule 1 spannender te maken, maar denkt niet dat de invoering van sprintraces daarvoor het juiste middel is: “De races zijn al tien tot vijftien jaar zo, maar toch kijken mensen nog altijd naar de Formule 1 en blijft de sport ze fascineren. In het voetbal is ook niet elke wedstrijd even spannend. Vorig jaar was elke derde of vierde race een echte kraker. Daartussenin zaten een paar mindere races, maar zo is het nu eenmaal in de sport en in het leven.”

“De huidige aerodynamica maken de auto’s bloedsnel en fascinerend om naar te kijken. Dat willen we graag, maar tegelijkertijd maakt het het wiel-aan-wiel racen wel erg lastig waardoor de races vaak wat statisch overkomen. Daarom krijgen we vanaf volgend jaar ook nieuwe reglementen, wat hopelijk zijn vruchten af gaat werpen.”

Voormalig Formule 1-coureur Christian Klien sluit zich aan bij Hülkenberg en vindt dat er eerst gekeken moet worden naar het ontwerp van de auto’s: “Als de auto’s dichter bij elkaar zitten worden de races op zondag ook spannender. Een sprintrace op zaterdag is dan totaal overbodig”, aldus de Oostenrijker. “Als Hamilton en Verstappen eerste en tweede eindigen in de sprintrace, zullen ze waarschijnlijk ook op zondag in die volgorde eindigen. Ik zie er dan ook niet echt het nut van in. Ze proberen het natuurlijk kunstmatig wat spannender te maken, maar als je nu eerst eens zorgt dat de auto’s dichter bij elkaar komen, dan volgt de rest vanzelf wel.”

Aanvankelijk zou er voor de sprintrace een omgekeerde startopstelling gehanteerd worden, waardoor de grote namen zich dus een weg naar voren zouden moeten zien te knokken om voor de zondag een goede startopstelling te bemachtigen. Niet geheel verrassend waren de grote teams tegen dat plan, waarna er een compromis werd gesloten. Volgens de laatste plannen zal de uitslag van een training of kwalificatie op vrijdag de startgrid bepalen voor de sprintrace op zaterdag. De definitieve knoop omtrent het experiment moet echter nog worden doorgehakt.