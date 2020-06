FIA en F1 zouden protest Hamilton tegen racisme steunen

Hamilton sprak zich in de afgelopen weken al meerdere keren uit over racisme, nadat het debat daarover aangewakkerd is door de dood van George Floyd. De Amerikaan kwam enkele weken geleden om het leven doordat een politieagent een kleine tien minuten zijn knie in de nek van Floyd drukte. Sindsdien zijn wereldwijd mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen racisme en Hamilton ziet inmiddels de eerste resultaten daarvan. “De afgelopen weken hebben we de wereld haar ogen zien openen voor de realiteit van het hedendaagse racisme”, begint de zesvoudig wereldkampioen Formule 1 op Instagram.

“Mensen over de hele wereld zijn verenigd en gebruiken hun stemmen en platforms in het gevecht voor raciale gelijkheid en de strijd tegen politiegeweld en de witte overheersing. Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben in het aanpakken van dit probleem, wil ik dit moment benutten om de positieve stappen te waarderen die tot nu toe genomen zijn als gevolg van onze collectieve stemmen en acties.” Zo ziet Hamilton dat er nieuwe wetten aangenomen zijn en dat politieagenten verantwoordelijk gehouden worden voor hun (dodelijke) acties.

Komende maand begint in Oostenrijk het F1-seizoen 2020 en in Groot-Brittannië gaan geruchten dat Hamilton van plan is om stil te staan bij de recente gebeurtenissen en te protesteren door voorafgaand aan de race te knielen. Daarmee zou de Mercedes-coureur het voorbeeld volgen van American Football-speler Colin Kaepernick, die in 2016 op die manier al protesteerde tegen politiegeweld tegen zwarte burgers. Daar waar Kaepernick na afloop van dat seizoen nergens meer aan de bak kwam in de NFL en er zelfs een verbod kwam op knielen tijdens het Amerikaanse volkslied, krijgt Hamilton de volle steun van de F1 en de FIA als hij ervoor kiest om met een dergelijke actie aandacht te vragen voor racisme.

“Lewis is een geweldige ambassadeur voor onze sport en ik vind zijn commentaar extreem valide – hij heeft onze volledige steun”, verklaarde Ross Brawn, de motorsportdirecteur van de F1. De dood van Floyd noemt hij ‘gruwelijk’ en bovendien gebeurt het volgens Brawn te vaak. “Zoals uit de reacties van mensen over de hele wereld blijkt, was dit incident de druppel die de emmer deed overstromen. Als Hamilton zich uitspreekt tegen racisme, dan staan wij aan zijn zijde.”

Ook vanuit de FIA kan Hamilton op steun rekenen, zo stelt president Jean Todt. “De FIA is wereldwijd actief en onze rol is niet beperkt tot motorsport en mobiliteit. Wij staan achter onze fundamentele principes, die stellen dat de FIA strijdt tegen alle vormen van discriminatie, vooral met betrekking tot huidskleur, geloof en sociale achtergrond. Wij promoten gelijkheid van geslacht en zijn voorstander van alle vormen van diversiteit. Ik heb enorm veel respect voor Lewis Hamilton en zijn werk op de sociale netwerken.”