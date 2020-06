'Geen haast' bij F1 om fans terug te laten keren bij Grands Prix

Het F1-seizoen gaat op 5 juli van start met de Grand Prix van Oostenrijk, nadat de COVID-19-pandemie ervoor zorgde dat de eerste tien races van het jaar uitgesteld of afgelast werden. De eerste acht races op de herziene kalender vinden achter gesloten deuren in Europa plaats. Dit zijn aanvankelijk ‘closed events’, die de aanwezigheid van publiek niet toestaan en waarbij tevens zo weinig mogelijk F1-personeel present zal zijn. In het nieuwste deel van onze interviewreeks #thinkingforward, waarin leiderschap in de autosport in deze niet eerder vertoonde tijden besproken wordt, laat sportief directeur Ross Brawn van de F1 weten voorzichtig optimistisch te zijn over het toelaten van fans later in het seizoen 2020.

“We gaan dat niet gehaast doen. Ik denk dat een aantal van de laatste Europese races optimistisch is, maar ik denk dat we daar liever geen plannen voor maken”, zei Brawn in een interview bij de FIA eConference. “Ik denk dat we echt kunnen hopen dat we er fans bij hebben zodra we naar overzeese races gaan, maar zelfs dan is het absoluut niet gegarandeerd. Het is van kritiek belang dat we racen in een veilige omgeving. We reizen de wereld rond en kunnen geen problemen hebben in een land die ons in de weg staan om naar andere landen te reizen. Op dat front zullen we langzaam progressie boeken. De fans zijn van enorm belang voor ons. We willen ze graag zien, omdat ze veel toevoegen aan de sfeer. Ik denk dat we het heel geleidelijk zullen doen. We willen geen sprong vooruitzetten om daarna weer stappen achteruit te moeten zetten zodra we een probleem tegenkomen.”

De F1 blijft hopen op het organiseren van vijftien tot achttien races in 2020. In de komende weken worden verdere updates over de kalender verwacht. Brawn stelt dat de mogelijkheid om races achter gesloten deuren te organiseren cruciaal was om het seizoen op gang te helpen. Hij verwacht dat dit als boost kan werken om de fans te vermaken en te betrekken bij de sport, ondanks dat het bijwonen van Grands Prix voorlopig uit den boze is. “De situatie is over de hele wereld anders. Het feit dat we bereid waren races achter gesloten deuren te accepteren in het eerste deel van het seizoen, heeft ons denk ik meer kansen gegeven”, stelt Brawn.

“Het is niet ideaal en dat geldt voor iedere sport, omdat de fans er een cruciaal onderdeel van zijn. Maar we meenden ook dat het beter is om weer te racen, dat uit te zenden en de fans op iedere mogelijke manier erbij te betrekken dan om niets te doen. Het kiezen voor evenementen zonder fans gaf ons het gros van het Europese seizoen. Natuurlijk kunnen we dat aanpassen zodra er progressie is en we begrijpen waar we staan in deze pandemie. Onze eerste seizoenshelft heeft Europa als basis, voor de tweede helft zijn we redelijk flexibel. Ik denk dat we redelijk zeker zijn dat we afsluiten in Bahrein en Abu Dhabi, maar de ruimte ertussen vullen we nog in.”

Met medewerking van Luke Smith

Beluister het interview met Ross Brawn: