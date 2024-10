Hamilton houdt ondanks problemen vast aan Austin-upgrade

Mercedes heeft besloten dat Lewis Hamilton vasthoudt aan de nieuwste componenten. Teamgenoot George Russell rijdt op zijn beurt met het oudere materiaal, waardoor de formatie een goede back-to-back test kan uitvoeren om te bepalen of de upgrade naar wens werkt. De zevenvoudig wereldkampioen kende een lastig weekend in Amerika. De Brit moest de race in de achterhoede aanvangen na een mislukte kwalificatie. Al vroeg in de race spinde hij van de baan en eindigde in de grindbak. Naar eigen zeggen werd de spin veroorzaakt door balansproblemen, ontstaan door nieuwe onderdelen op de W15. In de kwalificatie had Russell in dezelfde bocht een vergelijkbaar incident. Hij beschadigde daarbij zijn eigen nieuwe onderdelen. Gezien het gebrek aan voorraad werden de kapotte elementen teruggestuurd naar de fabriek in Brackley, waar ze gerepareerd worden en pas in Brazilië weer ingezet kunnen worden. Mercedes moest daarom kiezen welke rijder dit weekend in Mexico over de updates kan beschikken.

Volgens Hamilton kwam het moeizame Austin-weekend vooral door het hobbelige asfalt, en niet door een probleem met de upgrade: “We zien op de data dat we op drie wielen rijden, het linkerwiel begint te bewegen. De auto komt als het ware omhoog. De rijhoogte wisselt enorm, twaalf tot vijftien millimeter bij het ingaan van de bocht. En er was een rugwind van veertig kilometer per uur. Zoals je je kunt voorstellen, is er een klein window waarbinnen de downforce perfect is. Vervolgens wordt het te hoog. Dan val je van de piek. Het was een combinatie van al deze dingen. Als je de video bekijkt, zie je dat de auto begint te stuiteren, het linkerwiel gaat stuiteren, en dan verliezen we neerwaartse druk. De vloer is waarschijnlijk iets gevoeliger dan de vorige versie. Maar ik gebruik hem dit weekend ook omdat dit circuit minder hobbelig is. Dat is goed, want we hebben meer data nodig.”

Antonelli-factor

De recordkampioen moet in de eerste vrije training in Mexico zijn W15 afstaan aan rookie Andrea Kimi Antonelli. De vorige keer dat de jongeling een training voor zijn rekening nam, eindigde hij al binnen tien minuten in de banden. Hamilton maakt zich echter geen zorgen: “Kimi is jong, en hij heeft geleerd van zijn training in Monza. We hebben onze briefing samen gedaan, ook omdat hij volgend jaar met Bono werkt. Ik ben hier om hem zo veel mogelijk te ondersteunen. Wat de sleutel is, en dat heb ik ook met hem besproken, is dat hij niet in de eerste ronde het licht uit zijn ogen hoeft te rijden. Bouw het gewoon op, geniet ervan. Ik heb hem gezegd dat de baan in de beginfase nog heel erg vies is.”