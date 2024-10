Albon volgt voorbeeld teamgenoot Colapinto voor GP Mexico

Williams heeft een stijgende lijn ingezet sinds de Grand Prix van Nederland, waar het een updatepakket had geïntroduceerd. Alexander Albon maakte daar goed gebruik van door punten te pakken in Monza en Baku. Sinds de komst van Franco Colapinto heeft Albon het echter een stuk lastiger, waardoor Albon zich afvraagt of zijn engineers het updatepakket net zo goed begrijpen als de engineers aan de andere kant van de garage. Daarom zal Albon in de Grand Prix van Mexico meer naar de afstelling van zijn teamgenoot neigen, om te kijken of dit enkele problemen en moeilijkheden kan verhelpen.

"We hebben absoluut een andere balans in de auto met de nieuwe upgrades die we op de auto hebben gezet", legt Albon uit. "We moeten deze nog altijd echt volledig zien te begrijpen. We zien het in de data. We zien waar we nog grip op proberen te krijgen. Dit wordt het eerste weekend waar ik iets meer zal neigen naar wat de andere kant van de garage doet en probeer te zien of dat helpt om een aantal van mijn problemen op te lossen. Het is heel belangrijk voor ons om het rond deze race in Mexico voor elkaar te krijgen, aangezien ik met zeer specifieke bochten moeite heb en dat zijn de bochten die er in veelvoud zijn in Mexico, van die langzamere bochten."

Na de introductie van het updatepakket worstelt Albon ook met het sneller blokkeren van zijn remmen. Dat probleem is nu volgens hem 'duidelijker geworden'. "Dat komt in de buurt van het gebied waar ik aan gewerkt heb", verklaart de Britse Thai. Dat hij nu een sterkere teamgenoot naast zich heeft, is volgens hem alleen maar goed nieuws. Zo zijn de prestaties van Colapinto volgens Albon een oppepper voor het hele team. "Het is fijn. We hebben de simulator aan het werk gezet om naar de verschillen te kijken. Maar het verheft mij en het verheft iedereen in het team. Als ik een slecht weekend heb, scoren we nog steeds punten, dus dat is heel positief." Van een nieuwe ervaring wil hij echter niet spreken. "Als je naar een paar jaar geleden kijkt, kun je zien [dat ik onder druk heb gestaan]. Bij Williams ook zeker, maar dat is altijd het geval geweest."