Analyse: Zo wil McLaren de kwestie Norris-Verstappen aanvechten

De Britse formatie is niet te spreken over de handelswijze van het jurypanel in de Grand Prix van de Verenigde Staten. En hoewel weinigen het er niet mee eens zullen zijn dat inhalen buiten de baan niet toegestaan is, speelt er in dit geval een veel groter vraagstuk over wat er nu precies gebeurde in bocht 12. De situatie is een stuk complexer dan op het eerste oog lijkt, zo beweert McLaren.

De aandacht was de afgelopen dagen vooral gericht op de F1’s Driving Standards Guidelines en wat deze richtlijnen voorschrijven over het aanvallen en verdedigen. Nu is er een nieuw element van het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris dat in de schijnwerpers is komen te staan. En dat is om te bepalen wie nu eigenlijk de aanvallende en wie de verdedigende partij in de gehele kwestie was. Dit kan een heel nieuw licht laten schijnen op het incident, en op wie er goed of fout zat. Norris zat voor de remzone immers voor zijn rivaal, dus hoe kan hij dan buiten de baan ingehaald hebben? Hij hield simpelweg zijn positie nadat hij door de aanvaller aan de binnenkant buiten de baan werd gedwongen, zo is de lezing in Woking.

Het oorspronkelijke verdict van de stewards maakte duidelijk dat zij dit niet zo zagen, aangezien Norris “aan de buitenkant auto 1 probeerde in te halen, maar bij de apex niet op gelijke hoogte zat met auto 1”. Dat betekent dat Norris op het punt waar de coureurs insturen, niet op de juiste plek zat. Doordat hij bij de apex dus achter Verstappen zat, was het duidelijk een overtreding doordat hij buiten de baan voorbij ging aan de Nederlander.

Lando Norris, McLaren MCL38, in gevecht met Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Op de mediadag in Mexico liet Norris echter duidelijk weten dat de situatie niet zo simpel was als dat men beweerde - en dat naar zijn mening juist Verstappen degene was die inhaalde. “Ik zat volledig voor Max”, aldus de McLaren-rijder. “Ik had meer dan een autolengte voorsprong, dus ik was niet langer de aanvaller. Dat was hij. Ik reed voor Max, ik moest verdedigen. Hij viel aan, ging er te hard in en haalde me buiten de baan in. Ik behield simpelweg mijn positie. Ik weet zeker dat we dit nog gaan bespreken, want het is sinds afgelopen weekend een belangrijk onderwerp van gesprek geweest.”

Nieuw videobewijs

F1 Management bracht de afgelopen dagen meer videobeelden naar buiten van het incident, waardoor deze discussie verder aangewakkerd werd. Tijdens de race is van elke rijder slechts één camerapositie te bekijken. In het geval van Norris was dit de voorwaarts gerichte camera, bij Verstappen was de camera juist naar achteren gericht richting de achtervleugel. Daardoor was het vrij lastig om te beoordelen wat de relatieve positie van de rijders ten opzichte van elkaar was. De andere camerabeelden van de internationale F1-feed in de aanloop naar het incident, zoals de helikoptercamera en een camera aan de binnenkant van bocht 12, konden ook geen glashelder uitsluitsel geven over de relatieve posities.

Op dinsdag zorgde gedownload beeldmateriaal van de onboardcamera’s voor een nieuwe invalshoek. Hoewel er nog steeds geen beelden naar buiten zijn gekomen van de voorwaarts gerichte camera van Verstappen, tonen de 360-graden camera’s van beide wagens aan dat Norris op het rechte stuk ruim voor de Red Bull zat - voordat zij bij de remzone arriveerden.

Vanuit het perspectief van Norris is Verstappen dus de aanvaller aan de binnenzijde in de remzone, en moet de Brit niet gezien worden als degene die buitenom probeert in te halen. De Driving Guidelines maken geen melding van het moment waarop de ene auto voor de ander moet rijden, maar als bepaald wordt dat Norris inderdaad voor Verstappen reed, dan had de Nederlander aan een aantal belangrijke voorwaarden moeten voldoen om zijn inhaalactie in te zetten.

Hij moet:

Niet later dan de apex van de bocht zijn voorste as minimaal naast de spiegel van de andere wagen hebben Op een veilige en gecontroleerde manier gedurende de gehele manoeuvre rijden (entry, apex en exit) Zonder (bewust) de andere auto bij de exit buiten de baan te dwingen. Dit bevat het behouden van een acceptabele ruimte voor de auto die ingehaald is van de apex tot de exit van de bocht In staat zijn om de bocht binnen de track limits te halen.

Op basis van de gebeurtenissen voldeed Verstappen aan het eerste punt, en waarschijnlijk ook aan het tweede punt. Aan het derde en vierde element voldeed hij echter niet.

Het probleem met nieuw bewijs

Gaat McLaren voor het argument dat de straf van Norris niet terecht was omdat hij niet de aanvallende wagen was, dan zal het eerst de stewards ervan moeten overtuigen dat het beschikt over nieuw, relevant én significant bewijsmateriaal. De stewards hebben toegang tot telemetrie, de live televisiebeelden en GPS-gegevens van de auto’s. Het is aannemelijk dat dit nieuwe bewijs de nieuwe onboardbeelden betreft - en mogelijk de verklaring van de coureurs.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in gevecht met Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Het gebruik van nieuw videomateriaal is vergelijkbaar met wat er in 2021 gebeurde na de Grand Prix van Brazilië. Mercedes diende daar een ‘right of review’ in vanwege het verdedigende rijgedrag van Verstappen ten opzichte van Lewis Hamilton. Deze beelden kwamen van de onboardcamera van de Nederlander, die een beter beeld gaven van zijn stuurbewegingen tijdens het incident in bocht 4. Destijds accepteerden de stewards dat de beelden nieuw en relevant waren, maar gingen er niet in mee dat het ook significant was. “Het toont niet exceptioneels dat heel anders is dan de andere beelden die op dat moment beschikbaar waren, of dat hun beslissing verandert op basis van de destijds beschikbare beelden”.

Als McLaren inderdaad nieuw videomateriaal wil aandragen om hun zaak kracht bij te zetten, dan zal het mogelijk eveneens moeite hebben om de stewards te overtuigen dat de 360-graden camera een ander verhaal van het incident vertelt. Een duidelijk verschil met het geval uit 2021 is dat er destijds geen beslissing was om te herzien, aangezien de stewards geen straf hadden uitgedeeld. Ditmaal is er wel een formele uitspraak geweest die aangevochten kan worden.

De grote vraag is of het nieuwe bewijs al vroegtijdig naar de prullenbak wordt verwezen, of dat het ditmaal wel tot een heroverweging komt. Vrijdagavond Nederlandse tijd wordt de kwestie besproken en weten we of de zaak kans van slagen heeft.

