Hamilton gewaarschuwd: “Potentiële consequenties” Kaepernick-helm

Lewis Hamilton heeft zich de afgelopen periode veelvuldig laten horen in de wereldwijde strijd tegen racisme. Voorafgaand aan de start van de Grand Prix van Oostenrijk knielde de Brit, evenals dertien van zijn collega’s. Het knielen is symbool geworden door Kaepernick, de voormalig quarterback van de San Francisco 49ers die in 2016 op deze wijze protesteerde tegen rassenongelijkheid en politiegeweld.

Formule 1-kampioen Hamilton wilde tijdens de Grand Prix van Amerika van afgelopen seizoen al met een eerbetoon aan Kaepernick op zijn helm rijden maar de Brit werd vriendelijk doch dringend verzocht dat niet te doen. Nu heeft hij er spijt van dat hij zijn uiting heeft laten verwijderen: “Ik kreeg advies van buitenaf, van iemand op een behoorlijk hoge positie in Amerika, dat het voor mij niet het juiste moment was om dat te doen”, aldus Hamilton. “Er zouden potentiële consequenties kunnen volgen. Daarom kreeg ik het advies om het niet te doen. Ik kan me niet meer herinneren wie er nog meer bij betrokken was. Dat is ook niet echt belangrijk. Ik heb die helm nog altijd. En ik heb er met Colin over gesproken. Hij stond er ook volledig achter. Ik ben dankbaar dat ik afgelopen weekend alsnog een statement heb kunnen maken.”

Hamilton heeft nog niet besloten of hij voor de start van elke race zal knielen: “Volgens mij hebben we dit weekend niet zo’n moment voorafgaand aan het volkslied zoals afgelopen race het geval was. Het was veelbelovend om te zien dat minimaal een team volledig knielde. Volgens mij was het een van de Red Bull-teams, dat was geweldig. Het is echter belangrijk dat we ons blijven uitspreken, dat het niet bij dat ene moment blijft. We moeten mensen ervan bewust maken dat dit speelt en ons hard blijven maken voor verandering. Dat gebeurt niet in een paar weken tijd. Ik ga mijn uiterste best doen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith