Bottas erkent: “Bij herhaling bakprobleem voorzichtiger rijden”

De kampioensformatie was in de seizoensopener op de Red Bull Ring de dominante factor. Toch werd het nog spannend voor het team toen bleek dat beide rijders door vibraties veroorzaakt door de kerbstones problemen kregen met de bolide. Uit onderzoek bleek het te gaan om een “complex probleem” waarvoor niet zomaar een oplossing is. Het ontwerpteam heeft voor aankomend weekend veranderingen doorgevoerd in de hoop dat de problemen verholpen zijn. Tijdens de vrijdagtrainingen moet veel data verzameld worden om te zien of de aanpassing werkt.

Toen Motorsport.com hem vroeg of hij en teamgenoot Hamilton tijdens de GP van Stiermarken vanaf het eerste moment van de kerbs af moeten blijven, antwoordde Bottas: “Ik heb er vertrouwen in dat het team geprobeerd heeft de problemen voor dit weekend te verhelpen. De reglementen beperken je uiteraard wat je kunt doen en wat je niet mag veranderen aan de versnellingsbak. Het team heeft het probleem gelokaliseerd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het gaan oplossen, het is gewoon de vraag wanneer. Op vrijdag rijden we met heel wat sensoren om te zien wat er gebeurt en of het probleem terugkeert. Als dat zo is, dan moeten we inderdaad voorzichtig zijn. We willen de race natuurlijk uitrijden en zo veel mogelijk punten scoren. Na de vrijdag weten we meer. Het zou zo kunnen zijn dat we anders moeten rijden. We wachten af.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas