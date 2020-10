Kimi Raikkonen jarig: Het leukste van de Iceman

Slaapkop

Raikkonen stond in de Formule Renault bekend als zuiver rastalent. Hij mocht al in 2001 voor het eerst zijn opwachting maken in de Formule 1 met Sauber nadat hij amper 23 autoraces achter de kiezen had. Ondanks zijn gebrek aan ervaring pakte de 21-jarige Raikkonen meteen een verdienstelijk punt bij zijn debuut, al zag dat er kort voor de race nog niet naar uit. Zo'n dertig minuten voor het doven van de lichten, als de pitstraat opent en de coureurs op weg naar de grid mogen, was Kimi nog in geen velden of wegen te bekennen. Het was voor trainer Josef Leberer reden genoeg om eens te zoeken, met een bijzonder resultaat. "Hij lag nog gewoon te slapen", zei Leberer met een lach tegenover de officiële F1-website. "Ik zei toen tegen hem 'Kimi, over enkele ogenblikken moet je de eerste race rijden', waarop hij antwoordde 'oh Josef, laat mij nog maar even vijf minuten slapen'. Ik heb dit zowel voor als na die tijd echt nooit meer gezien. Hij is zo extreem koel. Dat is niet gespeeld, maar zo is hij gewoon van nature. Ik heb hem toen nog maar een paar minuten laten slapen."

Laconiek

Voordat Raikkonen in de koningsklasse debuteerde, bivakkeerde hij enige tijd bij zijn Nederlandse kartbegeleider Peter de Bruijn in Vlaardingen. Het karticoon liet vorig jaar aan Motorsport.com weten soortgelijke herinneringen aan de Fin te hebben. "Hij was al twee keer niet op tijd en de derde keer zijn we gewoon weggereden. Het was ook nog de dag van een belangrijke kwalificatie, dus ik dacht 'die is nu vast in paniek'. Maar een half uur à drie kwartier later kwam hij lachend de baan op. Ik zei 'hoe ben je hier gekomen?' waarop hij antwoordde 'ik heb gelift en ben met een ander team meegegaan'. Hij trok toen lachend zijn pak aan en ging in de kart zitten. Dat geeft ook wel aan hoe hij in elkaar zit, hij raakt nooit in paniek en blijft gewoon altijd rustig."

I know what to do

In de Formule 1 werd de Fin beroemd door zijn wereldtitel in 2007 met Ferrari, maar hij werd bij het aanbreken van het social media tijdperk helemaal een cultfiguur door zijn hilarische oneliners op de boordradio. Zijn boodschap aan het Lotus Renault-team in 2012 is wellicht de meest bekende: "Leave me alone, I know what I'm doing!"

Haiku

Vorig jaar kwam het boek Winnow Your Words: Kimi’s Book of Haiku op de markt met een verzameling grappige haiku's, Japanse gedichten met drie zinnen van respectievelijk vijf, zeven en vijf woorden. Ideaal voor de weinig spraakzame en onderkoelde Fin. De opbrengsten gingen naar een goed doel. Geniet van onderstaande parel.

De onbekende Kimi

In 2018 kwam ook zijn biografie op de markt, The Unknown Kimi Raikkonen. Daarin verklapte Raikkonen heel wat verhalen over zijn leven naast het circuit. Het was een publiek geheim dat de Fin van een goed feestje en een flesje wodka houdt. In het boek onthulde Raikkonen dat die geruchten ook gewoon waar zijn. In het hoofdstuk "Zestien dagen" beschreef hij hoe hij non-stop dronken was tussen de Grands Prix van Bahrein en Barcelona in 2013.



"We zijn gewoon rond Europa getoerd en hebben wat plezier gemaakt", vertelde Raikkonen deze zomer in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Dat was heus niet de eerste keer. Voor ons was het normaal. Ik heb veel plezier gemaakt. Ik hoefde niemand iets te vragen. Er zijn nu belangrijkere dingen in het leven. We worden allemaal ouder, of niet? Na zestien dagen drinken voel ik me vandaag ook niet meer zo fris als vroeger. Ik rijd nu ook niet meer met een sportwagen, maar met een SUV. En ik hou van tuinieren. Je ziet wel dat ik veertig word!"

Hobby

Gaat Raikkonen het binnenkort bij tuinieren en vissen houden nu hij de veertig is gepasseerd? Hij rijdt dit seizoen alvast rookie Antonio Giovinazzi zoek en lijkt erg gewaardeerd te worden binnen Alfa Romeo. Kimi heeft het zelf ook naar zijn in en dus blijft wellicht ook in 2020 op post. "Het is de laatste tijd voor mij meer hobby geworden en dat is waarschijnlijk ook waarom ik er meer plezier in heb. Ik probeer zo goed mogelijk te presteren. De ene dag gaat dat beter dan de andere, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het is nooit echt een probleem geweest om mezelf te motiveren. Veel mensen denken dat en ze hebben het recht dat te zeggen. Ik probeer m'n beste beentje voor te zetten en wanneer ik dat niet meer van mezelf verwacht, zoek ik wel een andere hobby."

