Marko: Mick Schumacher in F1 bij Alfa, hij had Red Bull niet nodig

De naam Mick Schumacher roept al langer vragen op onder fans, volgers en ook tegenstanders. Want is de jonge Duitser wel zo goed als dat zijn erelijst doet vermoeden? Bij zijn titel in het EK Formule 3 werden vraagtekens geplaatst door rivaal Dan Ticktum, al is Schumacher na een aanloopjaar in 2019 nu weer hard op weg naar een Formule 2-titel. Dat stramien van oogsten in twee jaren is volgens Marko tekenend voor de ontwikkeling van de nu 21-jarige Schumacher.

"Als je naar zijn carrière in de juniorklassen kijkt, dan is hij in het eerste jaar steeds bescheiden begonnen. Tijdens het tweede seizoen in een bepaald kampioenschap wist hij steeds zijn topvorm te bereiken. Dat hebben we in de Formule 3 gezien en nu ook weer in de Formule 2. In [het EK] Formule 3 werd hij al soeverein kampioen en in de Formule 2 heeft hij nu ook een duidelijke voorsprong", verhaalt Marko tegenover Sport1. "Met dergelijke resultaten kun je ervan uitgaan dat in de Formule 1 ongeveer hetzelfde zal gebeuren."

Mick volgend jaar met Kimi bij Alfa

Dat zal volgens Marko vanaf aankomend seizoen zijn en wel in dienst van Alfa Romeo. "We weten welke coureurs er op de markt zijn en ook wie met wie in gesprek is. Daardoor kun je er volgens mij wel van uitgaan dat Mick Schumacher volgend jaar bij Alfa Romeo rijdt, samen met Kimi Raikkonen", wijst hij eigenlijk op een publiek geheim. "Ik vind dat trouwens een uitstekende combinatie. Als jonge coureur krijgt hij daarmee de meest ervaren en eerlijkste coureur naast zich. Kimi zal zeker niets achterhouden, waardoor hij een soort begeleider van Mick kan zijn. De naam Schumacher is verder ook erg handig voor het team, daardoor denk ik ook dat het Schumacher wordt."

Met die laatste woorden duidt Marko meteen een ander aspect aan: de invloed van de naam Schumacher. "Dat verhaal heeft twee kanten. Aan de ene kant is de druk van zo'n naam enorm. Maar aan de andere kant zorgt de naam Schumacher ervoor dat het in meerdere opzichten makkelijker wordt. Tot dusver is hij er prima mee omgegaan." Wel waakt Marko alvast voor parallellen met zijn vader in 2021, dat is simpelweg niet reëel. "De Formule 1 is vandaag de dag heel anders. We herinneren ons nog wel dat Michael op Spa is ingestapt bij Jordan en meteen een sensationele trainingstijd noteerde. Als Mick instapt, dan zal het in een Alfa Romeo zijn en dan is zo'n prestatie sowieso niet mogelijk. Dat betekent dat we hem tijd moeten gunnen. Na verloop van tijd kunnen we pas beoordelen of hij in de voetsporten van zijn vader kan treden."

Familie Schumacher had Red Bull niet nodig

"Het is voor nu vooral mooi dat hij de Formule 1 heeft gehaald." Dat krijgt Schumacher in 2021 voor elkaar via de Ferrari Driver Academy, het momenteel zeer succesvolle opleidingstraject van het merk uit Maranello. Als Marko enthousiast is over Mick Schumacher, rest de vraag waarom het opleidingsprogramma van Red Bull de Duitser zelf niet heeft opgepikt. "Wij zien het als onze opdracht dat we talenten een kans moeten bieden, talenten die het met onze hulp moeten redden. Maar bij Mick was vanaf het begin al duidelijk dat alle ondersteuning, tot het management aan toe, er al was. Mick had ons dus niet nodig. Bij hem was meteen duidelijk: als hij het talent zelf heeft, dan haalt hij de top wel."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

