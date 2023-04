Jarenlang maakten Kees van de Grint en Allard Kalff bij RTL furore met het programma Slipstream. Het ervaren tweetal besprak wekelijks de belangrijkste zaken uit de Formule 1 en dook regelmatig de geschiedenis in. Vanaf maandag 22 mei keert het duo terug met een nieuw programma: In de Slipstream. De show is exclusief te zien bij Viaplay.

“Het bijna legendarische programma Slipstream dat Allard en ik vijf jaar lang samen maakten, keert op de maandag terug bij Viaplay”, bevestigt Van de Grint in gesprek met Motorsport.com. “Ik vind het hartstikke leuk. We hebben dat vijf jaar lang met veel plezier gedaan en gaan dat nu weer doen. Het wordt een iets ander concept, maar de inhoud is eigenlijk hetzelfde.”

Het nieuwe programma wordt geen standaard nabeschouwing op het raceweekend, maar eerder een aanvulling op de reeds bestaande Formule 1-programmering van Viaplay. Alle thema's uit de Formule 1 komen aan bod, voorzien van een scherpe mening en eigenzinnige blik. Van de Grint zal na iedere Grand Prix als vaste gast aanschuiven en het grootste deel van de uitzendingen een duo vormen met Kalff. Een aantal keer per jaar schuift een andere analist van Viaplay aan.

Motorsport.com heeft vernomen dat 'In de Slipstream' in tegenstelling tot de RTL-variant een eigen presentator krijgt. Wie dat zal zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. Van de overige Formule 1-programma's op Viaplay is Amber Brantsen de vaste presentatrice.

Kees van de Grint: "Dominantie Max Verstappen is niet goed voor de Formule 1"