In de eerste drie races is duidelijk geworden dat Red Bull net als vorig jaar de grote favoriet is voor de coureurs- en constructeurstitel. Max Verstappen gaat met zijn twee zeges aan de leiding van het kampioenschap, kort gevolgd door teamgenoot Sergio Perez die de Grand Prix van Saudi-Arabië op zijn naam schreef. Aston Martin bleek onverwachts de grootste uitdager te zijn, maar het gat tussen die twee teams is aanzienlijk. Ook Ferrari en Mercedes komen er nog niet aan te pas.

Voor voormalig bandenexpert van Bridgestone Kees van de Grint bestaat er dan ook geen twijfel over wie de grootste winnaar van de eerste drie races is: "Dat is natuurlijk eentonig, ik had niet anders verwacht, maar Max Verstappen is de grote winnaar", zegt Van de Grint in gesprek met Motorsport.com. "Zijn dominantie is eigenlijk niet goed voor de sport, maar dat kan je hem niet kwalijk nemen, dat moet je de rest kwalijk nemen."

Vorig jaar liet Van de Grint in gesprek met Motorsport.com al optekenen dat hij hoopte dat Verstappen dit jaar meer weerstand zou krijgen van de concurrentie omdat hij 'te snel en te goed' was. Hoe kijkt nu terug op die uitspraken? "Nou, die staan nog steeds", oordeelt hij. "En jammer genoeg zijn die ook bewaarheid geworden. Ik gun het Verstappen om alle races te winnen, maar ik ben ook liefhebber van de sport en zou het liefste wat strijd zien, niet dat we halverwege het seizoen al weten dat hij wereldkampioen is. Wat ik hem gun, daar gaat het niet om. Maar we willen toch ook gewoon autosport zien. Ik had anders gehoopt, maar zoals het er nu naar uitziet... Lijkt hij ook wel beter geworden, geholpen door de goede auto die hij heeft. Wat ik gezegd heb staat nog steeds: hij heeft geen weerstand."

Hoewel Verstappen weinig concurrentie heeft, ziet Van de Grint dus dat de tweevoudig wereldkampioen beter is geworden. Met name de aanpak van de races zijn anders, merkt hij op. "Hij is zo relaxed en gaat heel hard", legt Van de Grint uit. "De rust die er vanuit gaat waardoor hij, als het even tegen zit, denkt: 'Ik kom er wel'. Zijn inhaalrace was ook iets", doelt hij op de Grand Prix van Saudi-Arabië, waar hij van de vijftiende plaats moest komen na problemen met de aandrijfas in de kwalificatie. "Normaliter zou hij misschien wat gejaagder zijn, nu dacht hij gewoon: 'Ik kom er wel, we hebben nog zoveel ronden te gaan dus dat lukt.' We wisten natuurlijk ook dat hij met deze auto, al helemaal met het DRS-systeem, wel heel makkelijk kan inhalen."

