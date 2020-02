Todt pareert kritiek op langere F1-seizoenen

Het Formule 1-seizoen van 2020 is één race langer dan vorig jaar en zodoende het langste seizoen uit de geschiedenis van de sport. Maar met 22 races is het maximum nog niet bereikt, zo wil Liberty Media doen geloven. De commerciële rechteneigenaar van de F1 ziet een kalender met liefst 25 races ook wel zitten en heeft plannen om daarop aan te sturen. Het idee heeft ertoe geleid dat een groep mensen zorgen heeft geuit over de extra druk die het oplevert. Dat geldt niet alleen voor de coureurs, ook het personeel van de verschillende teams zal het een stuk drukker krijgen en vaker van huis zijn.

F1 CEO Chase Carey heeft eerder aangegeven hier rekening mee te willen houden door de raceweekenden in te korten vanaf 2021. De activiteiten op de donderdag zouden dan komen te vervallen. FIA-president Jean Todt vindt de zorgen echter nogal overtrokken. "Het zal denk ik een lang proces zijn voor we dichtbij de 25 races komen. Er ligt veel nadruk op het speculeren over en afwegen van het aantal races, terwijl we ons juist moeten concentreren op de 22 die we nu hebben", had hij erover te zeggen. "Ik heb er ook een andere kijk op. Naar mijn mening mogen we onszelf gelukkig prijzen dat we kunnen doen wat we graag doen, het is een privilege. Iedereen in de F1 is bevoorrecht en daar horen uiteraard wat verplichtingen bij. Toen ik me nog in een andere positie bevond [als teambaas van Ferrari], werkte ik zo'n achttien uur per dag, zes à zeven dagen in de week. Ik had de passie daarvoor, wilde graag resultaten behalen. Je geliefde familie zal het wel begrijpen, je doet het bovendien niet je hele leven lang."

De bezoeken die Todt heeft gebracht aan ontwikkelingslanden vanwege zijn rol bij de Verenigde Naties heeft zijn ogen geopend. De VN-gezant voor verkeersveiligheid benadrukte hoe gelukkig hij zichzelf prijst na wat hij heeft gezien. "Geloof me, ik heb vaak genoeg gezien dat mensen als ze een beetje geluk hebben zo'n 30 dollar per maand krijgen. Dan zijn ze in bepaalde landen gezegend. We mogen dat niet vergeten. Er leven bijna acht miljard mensen op aarde en daarvan hebben er 800 miljoen geen eten, drinken en vaccinaties. We zijn hier om te praten over de F1, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Daarom vind ik dat we heel gelukkig mogen zijn, iedereen in de F1, die vaak hogere salarissen hebben dan waar ook."

Met medewerking van Adam Cooper