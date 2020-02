Richards: "Vorige F1-eigenaar schoot zichzelf in de voet"

Tijdens Autosport International sprak Richards over hoe belangrijk het is om positieve veranderingen in de autosport te stimuleren. Hij verwees daarbij naar hoe de voormalig Formule 1-eigenaar 'zichzelf in de voet schoot' door de 50 procent thermisch-efficiënte hybride motoren als een negatieve ontwikkeling af te schilderen. CVC Capital, dat met Bernie Ecclestone als CEO de commerciële eigenaar van de F1 was, verkocht de rechten in 2016 aan Liberty Media. De aanpak van Liberty is duidelijk anders en het bedrijf maakte afgelopen jaar het plan bekend om de CO2-uitstoot in de F1 in 2030 tot nul te hebben gebracht.

Richards werkte eerder als teambaas van Benetton en BAR in de Formule 1. Hij volgde in januari 2018 British Touring Car Cup-baas Alan Gow op als voorzitter van het Britse autosportbestuursorgaan Motorsport UK, dat toen bekend stond als de MSA. Hij zei over de V6-motoren, die in 2014 hun intrede in de F1 deden: "Het waren gewoon juweeltjes van technologische uitmuntendheid, absoluut sensationeel. Maar wat deed Bernie Ecclestone? Hij zei 'ik hou niet van het geluid van deze motoren, dit zijn geen mooie dingen' en heeft het onderuit gehaald. Ze hebben niet met de vlag gezwaaid en gezegd: 'Kijk wat we hebben gedaan, kijk wat een geweldige technologie we hebben'. Ze hadden (verbale) vechtpartijen en maaiden het gras meteen voor de voeten weg. Het was zo dwaas, ze schoten zichzelf echt in de voet."

Richards vindt eveneens dat de motorsport tegenwoordig in zijn geheel te terughoudend en 'verontschuldigend' is en zich meer focust op entertainment dan innovatie. "Het is vandaag de dag erg makkelijk om te denken dat we ons moeten verontschuldigen voor het blijven rondrennen in cirkels, het verbranden van rubber en fossiele brandstof terwijl er veel andere positieve aspecten aan verbonden zijn", zei hij. "We staan op het punt om elektrisch karten te lanceren in Engeland, we kijken naar verschillende duurzame brandstoffen in de sportcategorieën in Engeland en we blijven kijken naar veel meer initiatieven. De autosport heeft gedurende heel wat jaren het voortouw genomen op talloze gebieden van technologie, maar ik denk dat we in de valkuil zijn gelopen door te denken: 'We zijn eigenlijk entertainment, het gaat niet meer om technologie.' We moeten het initiatief weer nemen en laten zien wat we kunnen doen."

Met medewerking van Jack Cozens en James Newbold