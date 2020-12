Een dag voordat Nederland in een 'harde' lockdown gaat, staat in Theater Tuschinski de perspresentatie van 'Whatever it takes' op het programma - een driedelige documentaireserie over het leven van Max Verstappen, vanaf vandaag te zien bij Ziggo. Een presentatie in klein gezelschap natuurlijk en bovenal coronaproof. Max Verstappen geeft via een videoverbinding acte de présence, vader Jos is net als een select groepje journalisten fysiek aanwezig.

Het gesprek gaat naast de nieuwe documentaire al snel over de sportieve aspecten, hoe kan het ook anders na die dominante zege in Abu Dhabi? Het is volgens vader Jos vooral een mooie bekroning van een seizoen waarin Max Verstappen ook persoonlijk is gegroeid. "Ik denk dat het hoofdzakelijk komt door ervaring, maar ook door de manier van rijden. Kijk, deze auto was geen gemakkelijke auto om mee te rijden. Hij was redelijk nerveus aan de achterkant en daar kan Max wel goed mee overweg. Hij wordt ouder, wijzer en weet dus hoe hij met bepaalde situaties moet omgaan. Als mens en rijder word je daar beter van", aldus Jos Verstappen in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Dat zijn ook dingen die je leert van eerdere fouten."

Uitblijven titelkans frustrerend? Geduld is een schone zaak

Verstappen junior lijkt daarmee zelf klaar voor een titelstrijd, maar met de RB16 was het onmogelijk om tegen Mercedes op te boksen. De tienvoudig Grand Prix-winnaar heeft dus geduld nodig, maar hoe frustrerend kan het uitblijven van een titelkans soms zijn voor de familie Verstappen? "Voor mij is dat denk ik ietsje meer frustrerend dan voor Max, of misschien is het ook wel een beetje hetzelfde", zo vervolgt Jos in het video-interview. "Max moet er gewoon steeds het beste van maken. Natuurlijk kun je wel gefrustreerd rondlopen, maar dat - en dat is wat Max ook zegt - helpt niet om beter te worden. Natuurlijk willen wij allemaal dat Max voor die wereldtitel kan vechten, maar het mooie is ook juist om dat samen voor elkaar te boksen. Laten we hopen dat we dat bij Red Bull volgend jaar kunnen doen."

Er gloort dus wel enige hoop voor 2021, al lijkt een enorme omwenteling door de stabiele reglementen niet direct heel waarschijnlijk. "Nou, de reglementswijzigingen die er wel zijn, vind ik nog best heftig. Wat er veranderd wordt aan de vloer, daar moet de rest van de auto ook op worden aangepast. Ze moeten het hoofdzakelijk aerodynamisch heel goed voor elkaar krijgen. En natuurlijk hopen we dat Honda ook nog iets meebrengt, dan zien we er weer ietsje sterker uit." Gevraagd of de problemen met Red Bulls instabiele achterkant onder de huidige regels te verhelpen zijn, luidt het antwoord met een lach: "Ja, die zijn wel te verhelpen, ja."

Ooit nog een gezamenlijke Le Mans? "Als Max dat echt wil..."

Dan nog even naar de man die zelf ook 107 Grands Prix achter zijn naam heeft. Jos Verstappen heeft jarenlang veel op de opleiding van Max gezet, maar kroop recent ook weer achter het stuur in verschillende bolides. "Het kriebelt zeker. In een raceauto rijden, blijft gewoon leuk. Op de limiet gaan, al kost dat wel steeds meer moeite", lacht de inmiddels 48-jarige Verstappen. "Je moet conditioneel ook in orde zijn, dat is voor mij nog een beetje een uitdaging. Maar goed, een beetje voorbereiden en gewoon plezier maken met Max. Dat blijft leuk om te doen."

Maar waar kan dat 'gewoon plezier maken' toe leiden? Een gezamenlijke Le Mans is al eens besproken en kwam recent, tijdens een persconferentie voor de Sakhir GP, nog een keer aan de orde. "Daarom ben ik nu ook aan het testen, ik moet er wel een beetje kort bij zitten hè", reageert Jos desgevraagd. "Nee, ik wil gewoon rijden en wat daar verder van komt, dat zien we wel. We hebben geen plannen gemaakt ofzo." Maar zou het op de langere termijn wel een stip aan de horizon kunnen zijn? "Als hij dat zo graag wil, ach dan doe ik dat wel voor hem hoor", lacht Verstappen senior wederom. "Maar ik ga niet meedoen met de olympische gedachte. Als ik meedoe, dan wil ik ook echt meedoen en voor de overwinning gaan. Anders doe ik niet mee."

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Jos Verstappen, met naast het bovenstaande nog extra aandacht voor de progressie van Red Bull, het eerdere contact met Mercedes en de recente testactiviteiten van Jos zelf. 'Whatever it takes' is vanaf vandaag exclusief te zien bij Ziggo. Vrijdagavond worden alle delen achter elkaar uitgezonden op Ziggo Sport.