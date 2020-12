Teambazen kiezen Hamilton boven Verstappen als beste coureur 2020

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi vroeg de Formule 1 om hun lijst met de tien beste coureurs van 2020 door te geven, met de voorwaarde dat de lijsten geanonimiseerd zouden worden. De puntenverdeling hierbij is hetzelfde als het huidige puntensysteem in de Formule 1, met 25 punten voor de nummer één en een puntje voor de nummer tien. Negen van de tien teambazen besloten om mee te doen aan de verkiezing, alleen de in Abu Dhabi afwezige Mattia Binotto koos ervoor om geen lijstje in te dienen.

Niet voor het eerst werd Hamilton in deze verkiezing uitgeroepen tot de beste coureur. Van de negen teambazen kreeg de Brit 171 punten toebedeeld, waarmee hij vijftien punten meer scoorde dan nummer twee Max Verstappen. Voor het tweede jaar op rij moet de Red Bull-coureur genoegen nemen met het eerste plekje achter Hamilton. Opvallend genoeg eindigde Verstappen in de verkiezing wel ruimschoots boven Valtteri Bottas. De tweede rijder van Mercedes kreeg, ondanks zijn tweede plek in het kampioenschap, slechts 27 punten en daarmee eindigt hij op de gedeelde negende plaats.

Achter Hamilton en Verstappen eindigde Charles Leclerc op de derde plek in de verkiezing. De Ferrari-coureur stond twee keer op het podium met een auto die daar eigenlijk de snelheid niet voor leek te hebben en kreeg 132 punten. Daarmee bleef de Monegask Daniel Ricciardo en Sergio Perez ruimschoots voor. George Russell reed het grootste deel van het seizoen weliswaar in de achterhoede, maar hij maakte voldoende indruk op de teambazen om een zesde plek in de wacht te slepen. McLaren-duo Lando Norris en Carlos Sainz volgen op P7 en P8, terwijl Bottas en Pierre Gasly de negende plaats delen.

Uitslag stemming onder teambazen over beste coureur 2020