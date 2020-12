Haas overweegt maatregelen in zaak Mazepin privé te houden

Mazepin kwam in de aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi onder vuur te liggen vanwege een opvallende video op zijn Instagram-profiel. Hij betastte de borsten van een vrouw, die daarop een middelvinger naar hem opstak. De video werd snel weer verwijderd, maar het kwaad was al geschied voor de Rus. Online vroegen veel F1-fans bij Haas F1 om het ontslag van Mazepin, maar de Amerikaanse renstal gaf slechts aan dat de kwestie intern afgehandeld zou worden. Wel stelde het team dat het gedrag van de coureur niet door de beugel kan en dat de zaak ‘heel serieus’ wordt genomen.

Haas-teambaas Guenther Steiner werd in Abu Dhabi vanzelfsprekend gebombardeerd met vragen over het gedrag van zijn nieuwe rijder voor 2021 en het daaropvolgende onderzoek naar zijn handelen. De Italiaan weet dondersgoed dat eventueel ingrijpen de nodige financiële gevolgen kan hebben voor het team omdat de Rus substantiële sponsoring meeneemt, maar desondanks is hij naar eigen zeggen goed in staat om neutraal naar de zaak te kijken. “Ja, natuurlijk kan ik de kwestie objectief beoordelen. Dat ga ik in de komende week doen”, zei Steiner, die eraan toevoegt dat de details mogelijk geheim blijven. “Misschien horen jullie nooit wat we hebben gedaan en wat de omstandigheden zijn omdat ik dat privé wil houden.”

Na afloop van de GP van Abu Dhabi werd Steiner ook gevraagd naar zijn eigen mening over de kwestie. Dat is volgens hem echter niet van belang en bovendien probeert hij zijn eigen gevoel hierbij uit te schakelen. “Ik denk niet dat het om mijn persoonlijke reactie gaat. Ik had geen echte eerste reactie toen ik ernaar keek, omdat ik objectief moet blijven. Dus ik heb daar geen reactie op. Ik moet de feiten rond krijgen, met de betrokken personen spreken en vragen hoe dit is gebeurd. Dan kan ik het geheel beoordelen. Op dit moment kan ik er niet persoonlijk naar kijken, want dan ben ik niet objectief meer. In dit soort gevallen moet ik dat altijd blijven.”