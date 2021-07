Om uit te vinden hoe een monteur in de Formule 1 terecht kan komen, spraken we met Elliot Parkes - de no.1 mechanic (eerste monteur) voor Nikita Mazepin van het Haas F1 Team - om alles te weten te komen over de baan en de zaken die de fans niet zien.

Wat is jouw rol?

Ik ben de no.1 mechanic voor Nikita Mazepin. Ik heb de leiding over een team van monteurs en ben eindverantwoordelijk voor de bouw, betrouwbaarheid en veiligheid van alle aspecten van de auto.

Hoe ben je monteur geworden?

Ik ben na school naar het Motorsport College in Silverstone gegaan om van daaruit stage te lopen - van junior formule, werkervaring, gratis werken of werken voor je reiskosten en benzine. Ik heb mijn leertijd afgemaakt bij een Formule 3-team en ben daarna doorgestroomd naar de GP2, voordat ik uiteindelijk in de Formule 1 terechtkwam.

Welke kwalificaties heb je nodig?

Geen! Het is natuurlijk wel handig om je diploma's te halen om een voet tussen de deur te krijgen bij de universiteit of een team van een lager niveau, als je bijvoorbeeld bij de laatste twee zit en een team daar rekening mee moet houden.

Wat moet je studeren op school?

Alles wat met technologie te maken heeft, zoals ontwerptechnologie, kan nuttig zijn.

Welke andere vaardigheden zijn nuttig?

Je moet een goede kennis hebben van mechanische systemen. De beste opleiding die je jezelf kunt geven, is ervoor te zorgen dat je als je jong bent bijvoorbeeld je eigen fiets repareert, dingen uit elkaar halen en ermee aan de slag gaan.

Hoe kan ik werkervaring opdoen?

Vraag eens rond en wees bereid om te beginnen met voor niets te werken. Het is de enige manier, want er is heel weinig geld te verdienen in de juniorenklassen. Stuur je cv op - ook al staat er nog niet veel op - want dat toont aan dat je enthousiast bent. Laat weten dat je bereid bent te reizen, te betalen om ergens te komen en dat je overal wilt slapen! Het is allemaal waardevolle ervaring en het wordt altijd opgemerkt, zelfs in dat vroege stadium.

Mag je naar wedstrijden?

Ja, inclusief tests.

Hoe ziet een dag op het werk er voor jou uit?

Het is meestal vroeg opstaan. Vrijdag is de langste dag op het circuit. Je gaat naar de garage, doet pitstopoefeningen, ontbijt snel voordat je gaat beginnen en werkt door tot de eerste training. Tussen de sessies door, afhankelijk van hoe goed het is gegaan, hoef je de auto misschien alleen maar schoon te maken en bij te tanken, maar als het niet zo goed is gegaan dan moet je soms hard doorwerken tot aan de start van de volgende sessie. We bereiden ons vervolgens voor op de volgende dag en over het algemeen zal er dan veel aan de wagen worden veranderd. Vaak is het 's avonds zelfs rennen naar de uitgang om ervoor te zorgen dat we van het circuit af zijn voordat de avondklok is ingegaan.

Wat is jouw rol bij de pitstops?

De laatste paar jaar bediende ik de wheel gun rechtsvoor. Je bepaalt die hoek van de auto en bent ook de persoon die het teken geeft om te gaan. Als je op die knop drukt, moet je er zeker van zijn dat iedereen zijn deel heeft gedaan, dat het veilig is en dat het af is. Als je op de 'go' knop drukt, is er geen weg meer terug. Het is een grote verantwoordelijkheid en je moet erop vertrouwen dat het team om je heen ook zijn werk doet. Je raakt eraan gewend om pitstops te maken en het wordt een tweede natuur. We oefenen zo vaak, maar het gaat zelden fout. Dit jaar is een leerjaar voor ons, maar als we om plaatsen of punten strijden, komt die druk terug.

