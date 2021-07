Masi: FIA past strafmaat niet aan voor sprintraces

De kwalificatie voor de 17 ronden tellende sprintrace van zaterdagmiddag, vindt plaats op vrijdag na de eerste vrije training. Het resultaat van de korte race bepaalt de startopstelling voor het hoofdevenement, de Grand Prix op zondag. De Formule 1 telt dit seizoen drie sprintraces. Mocht de proef succesvol zijn dan kan het format vanaf volgend jaar worden uitgebreid.

Eerder deze week werden de regels voor de sprintraces goedgekeurd door de World Motor Sport Council. Wedstrijdleider Michael Masi bevestigde in Oostenrijk al dat incidenten op dezelfde manier zullen worden behandeld en bestraft als bij een normale Grand Prix. “Als we een incident tegenkomen waarbij twee coureurs betrokken zijn, kunnen we een gridstraf opleggen voor de volgende Grand Prix”, zei Masi in Oostenrijk. “Dus grid- en tijdstraffen, voor overtredingen en dergelijke, die straffen zullen worden toegepast.”

“De rest van de reglementen – met betrekking tot power units en dergelijke – moeten nog worden goedgekeurd door de F1 Commissie en de FIA World Motor Sport Council, maar die zullen op een andere manier worden toegepast en meer gericht zijn op de race.”

De sprintraces zullen volgens de planning ongeveer 30 minuten duren, maar Masi bevestigde dat er een maximale totale tijd zal worden toegepast mocht er een rode vlag zijn, vergelijkbaar met hoe de regel werkt tijdens Grands Prix. “Het enige dat echt verandert is de duur [van de race]”, zei Masi. “Het is duidelijk dat de sprint 30 minuten duurt en dat de maximumtijd die er voor staat 60 of 90 minuten is - ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar er is dus een buffer toegevoegd voor het geval we een onderbreking [van de race] nodig achten.”

Masi benadrukte dat de teams achter de sprintraces staan, en dat de FIA openstaat voor kritiek. “Na het eerste evenement zullen we [de sprintrace] intern evalueren en kijken wat werkte, wat niet werkte en andere gebieden die moeten worden verfijnd. Dit is iets nieuws voor ons allemaal. De reglementen zijn van oudsher op een heel specifieke manier rond een Grand Prix zonder sprintkwalificatie gestructureerd Dus iedereen is vrij open en heeft gezegd dat we allemaal gewoon moeten samenwerken en zien wat er gebeurt.”