Analyse: Hoe Imola de basis moet vormen voor meer pitstops in F1

Als experiment om het spektakel te vergroten, moeten de coureurs tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna alle drie de bandencompounds gebruiken: de hardste band in Q1, de medium in Q2 en de soft in Q3. De vrije bandenkeuze is komen te vervallen. Zo hoopt de sport op wat meer verrassingen op de startopstelling.

De grootste impact van dit bandenexperiment zien we waarschijnlijk pas op zondag. Het belooft een interessante case study te worden: is dit een succesvolle manier om de spanning te vergroten? Tot op heden bestond het Formule 1-seizoen vooral uit voorspelbare eenstoppers. Dit experiment kan daadwerkelijk de deur openen voor meer tweestoppers in de nabije toekomst.

Verbeteren van de show

Het spektakel op de baan is dit jaar minder dan in eerdere seizoenen. Daarvoor zijn meerdere redenen aan te wijzen. De toegenomen outwash (en dus vuile lucht achter de auto’s), de toegenomen downforce die de bolides genereren, meer moeite om in te halen, kortere DRS-zones en de voorkeur voor eenstopstrategieën spelen stuk voor stuk een rol. Daarbij komt ook nog eens de totale dominantie van één team.

Het ontwerp van de tien F1-bolides staat grotendeels vast voor het gehele jaar. Met het budgetplafond is het nauwelijks mogelijk om tijdens het seizoen ingrijpende wijzigingen door te voeren. De enige variabele in het spectrum waarmee de boel wat opgeschud kan worden, is de Pirelli-band. Hoe zachter de band, hoe groter de kans op meer pitstops en verschillende tactieken. De Italiaanse bandenleverancier kiest echter ook liever de voorzichtige weg. Races met drie of vier stops kunnen juist weer chaotisch worden en daardoor lastiger te volgen voor de fans. Bovendien ziet Pirelli liever geen auto’s langs de kant staan met een geplofte band. Daarnaast zijn teams en rijders niet enthousiast over snel slijtende banden met de welbekende ‘klif’. Dit zou resulteren in meer bandenmanagement waardoor de coureurs niet meer de limieten kunnen opzoeken.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, maakt een pitstop Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Wat altijd al ingewikkeld is geweest, is teams in de richting van een tweestopstrategie duwen in plaats van te opteren voor de automatisch favoriete eenstop. Tijdverlies in de pits, risico om klem te zitten in verkeer, niet voldoende nieuwe banden beschikbaar: al deze factoren spelen een rol waardoor de teams vaak eerder kiezen voor de conservatieve route.

Pirelli's' head of car racing Mario Isola legt uit dat er veel meer bij komt kijken om een tweestopper te creëren. Het is bijna de bekende kip-of-ei kwestie: “In eerdere jaren hebben we gezien dat, wanneer we te zacht of te agressief gaan met onze bandenkeuze, er een algemene tendens ontstaat van bandenmanagement om toch een eenstoprace te krijgen”, zegt Isola in gesprek met Motorsport.com. “Een belangrijk element is hoe lastig het is om in te halen. Je kunt het risico nemen dat je terugvalt in verkeer als je weet dat je kunt inhalen. Maar als je niet kunt inhalen, dan neem je dat risico niet. Je blijft doorrijden om je positie te beschermen. Naar mijn mening is het aanpassen van de banden niet de oplossing. We blijven dan in een cirkeltje met meer en minder slijtage. Daar wordt niemand blij van.”

Een oplossing forceren?

Een optie die regelmatig genoemd wordt, is het simpelweg verplicht stellen van twee pitstops. Op dit moment moeten alle teams verplicht één pitstop maken omdat er op minimaal twee verschillende compounds gereden moet worden. Een tweestoprace kan eenvoudig gerealiseerd worden door vast te leggen dat de coureurs op alle drie de compounds moeten rijden. Deze regel klinkt vrij voor de hand liggend en zou in theorie veel verschillende strategieën moeten opleveren. Alle teams moeten namelijk op enig moment rijden met een band die niet optimaal is voor de race: ofwel de soft die snel slijt, ofwel de hard die te langzaam is en slecht opwarmt.

Isola veegt dit plan echter direct van tafel. Hij stelt dat er in het verleden al gesprekken gevoerd zijn over dit concept. De conclusie was dat het niet helpt om de show te verbeteren en meer variatie te creëren. “Een aantal jaar geleden hebben we samen met de sportief directeuren een analyse uitgevoerd. We kwamen tot de conclusie dat hoe meer beperkingen je oplegt, hoe groter de kans dat de teams tot dezelfde strategie komen. Als je hen voorschrijft dat alle drie de compounds gebruikt moet worden, krijg je in het begin waarschijnlijk wel wat variatie in strategie want ze moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Maar uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. Je hebt dus dezelfde pitstoptijden, dezelfde bandenkeuzes en dergelijke.”

Volgens Isola heeft het zogezegd geen nut om de regelgeving te veranderen. Hij denkt dat een natuurlijk aanbod aan opties, waarbij de teams niet gedwongen worden om een x-aantal banden te gebruiken of pitstops te maken, het beste werkt. Op die manier zou het waardevol kunnen zijn om voor een agressievere strategie te kiezen. In dergelijke gevallen moet de tweestopper minimaal net zo snel zijn als een eenstopstrategie. “We kunnen proberen verschillende strategieën aan te moedigen, maar uiteindelijk is er maar één optie het snelste”, zegt hij.

Meer opties voor de race

Het experiment op Imola is bedoeld om de sport en bandenleverancier Pirelli te laten inzien wat de impact van een meer duurzame aanpak van de F1-weekends is. Normaliter worden er per GP dertien sets banden versleten per coureur. Van deze dertien zijn er acht sets van de soft, drie sets mediums en twee sets van de hardste band. In Imola zijn er nog ’slechts’ elf sets beschikbaar: vier softs, vier medium en drie hards.

Het feit dat de coureurs gedwongen worden om de harde band in Q1 te gebruiken en de medium in Q2, resulteert in een heel andere aanpak van de kwalificatie. De gevolgen zullen ook op zondag te zien zijn. Met deze nieuwe verhouding tussen de drie compounds, zal er al op vrijdag een keuze gemaakt worden welke banden bewaard worden voor de race. Elke coureur heeft zeven sets banden beschikbaar voor de GP, inclusief minimaal één van de verplichte hard en medium, zoals gebruikelijk. Van de overige vier sets, moet er na elke training één set ingeleverd worden. De verwachting is dat de teams in de eerste training op een hardere compound rijden, om in VT2 en VT3 de softs in te zetten. Zo bewaren ze in elk geval twee sets van de soft voor de kwalificatie.

Volgens dit plan beginnen de teams aan de race met minimaal twee sets van de harde en twee sets van de medium band in het arsenaal. Tot nu toe was dat vaker niet dan wel één set mediums of één set hards voor de race. Dat betekent dat, aangezien de soft zelden goed genoeg is voor een stint in de race, de teams automatisch richting een eenstopper gedwongen worden. De wijzigingen voor Imola, en het feit dat er minimaal twee sets van de harde en mediums beschikbaar zijn, geeft Pirelli de mogelijkheid om voor een agressievere aanpak te kiezen.

Pirelli gaat agressiever

Voor de Grand Prix van Emilia-Romagna van dit jaar is Pirelli een stap zachter gegaan dan in 2022 het geval was. De teams krijgen de beschikking over de drie zachtste compounds in de range. Isola legt uit: “We moeten een manier vinden om te voorkomen dat alle teams met slechts één set medium en één set hard aan de race beginnen, aangezien alle softs al in de kwalificatie gebruikt zijn en nutteloos blijken voor de race. Met dank aan deze nieuwe verdeling, zijn we een stap zachter gegaan. De originele planning was C2, C3 en C4. Nu is het C3, C4 en C5. Met deze aanpassing hebben alle teams twee sets van de hards, twee sets medium en twee sets van de soft voor de race. We kunnen dus een stap zachter gaan. Ook al neemt daardoor het aantal pitstops toe: ze hebben voldoende banden. Met het huidige systeem beginnen de teams met een set hard en een set medium aan de race. De rest is allemaal soft, en de soft is te zacht voor de race. Die situatie is niet natuurlijk, dat willen we voorkomen.”

Het is op voorhand lastig te voorspellen hoe het weekend in Imola gaat uitpakken. Bovendien kan slecht weer het hele plan letterlijk en figuurlijk in het water gooien. Volgens Isola is de Formule 1 op de goede weg door dit soort experimenten plaats te laten vinden zodat iedereen in de praktijk kan zien wat het oplevert. En ook al krijgen we komend weekend geen tweestop-thriller, er volgt later in het jaar (vermoedelijk in Hongarije) een tweede test om een nog beter beeld te schetsen. Isola: “Als het werkt, dan houden we het zo. Als het niet werkt, keren we terug naar het oude concept. Dat is de juiste aanpak. Ook al probeer je elk detail te voorspellen, er is altijd wel iets wat niet te voorspellen is.”