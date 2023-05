Vijf seizoenen reed Valtteri Bottas voor het succesvolle Mercedes toen hij plaats moest maken voor George Russell. De Fin verkaste naar Alfa Romeo, waar hij een nieuwe rol kreeg: hij moest het team met al zijn ervaring en opgedane kennis naar voren helpen als teamleider en teamgenoot Zhou Guanyu begeleiden waar nodig.

Vorig jaar begon het nog veelbelovend voor Alfa Romeo en Bottas, maar sinds de tweede seizoenshelft van 2022 zijn de prestaties van het Zwitserse team een stuk minder. De eerste vijf races van 2023 waren kleurloos voor de opgebloeide Bottas, die slechts vier punten scoorde dankzij de achtste plek in Bahrein maar vooral leek te worstelen om een gevoel te krijgen voor de C43. Bovendien oogt de Fin minder sterk in het onderlinge duel met Zhou.

Ook al loopt het nu niet zo lekker voor Bottas, wil hij nog niet denken aan stoppen met de Formule 1. Maar of hij zichzelf tot zijn veertigste in de koningsklasse van de autosport ziet rijden? "Dat is moeilijk te zeggen", geeft Bottas aan in de Beyond the Grid-podcast. "Het hangt natuurlijk af van de richting die de sport opgaat. Wat is de situatie in de sport? Voor welk team rijd je? Hoe is de sfeer?"

Wat volgens Bottas de voornaamste reden zou zijn om te stoppen, is het vele reizen. Dit jaar reizen de coureurs af naar 23 circuits en dat worden er volgend jaar 24. "Wil je liever aan de andere kant van de wereld racen, of wil je liever niet je koffer inpakken en gewoon thuisblijven? Ik denk dat dat op een gegeven moment komt. Het is behoorlijk intens. Ik wil dit nog best lang doen, maar als ik 39 ben zal ik het laten weten of ik dan nog op mijn veertigste doorga. Het is op dit moment lastig om me toe te wijden, maar ik heb nog vele jaren in het verschiet, absoluut."

Komst van Audi

Bottas heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag bij Alfa Romeo doorgaat om in 2026 nog voor het team te rijden, dat dan als fabrieksteam van Audi aan de slag gaat. Hij stelt nog altijd alles in huis te hebben om ook voor zo'n team te racen. "Ik ben nog steeds jong in vergelijking met anderen. Ik ben 33. Ik zie mijn Formule 1-carrière niet op korte termijn ten einde komen en ik heb niet het gevoel dat ik minder presteer of dat de manier waarop ik met het team werk minder wordt. Het is voor het hele team en bedrijf interessant wat er gebeurt. Als je in de Formule 1 wil winnen, moet je haast wel deel uitmaken van een autofabrikant", besluit de Fin.