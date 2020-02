Haas-teambaas dient Racing Point van repliek na kopiëren Mercedes

Vooral Haas was nogal eens de gebeten hond. De Amerikanen rijden rond met een chassis van Dallara, maar gebruiken – naast de krachtbron en versnellingsbak - veel onderdelen van Ferrari. Racing Point en Williams vonden in het verleden dat dit ‘winkelen’ indruist tegen het ware principe van Formule 1-constructeurs, namelijk het ontwerpen en in eigen huis construeren van een auto.

De teambaas van Haas was er gisteren dan ook als de kippen bij om Racing Point met de eigen kritiek om de oren te slaan: “Soms moet je nadenken voor je wat zegt. Ik zeg dat omdat er een dag komt dat jezelf aan de beurt bent. We weten allemaal dat ze een paar jaar geleden over ons hebben geklaagd en nu komt het bij ze terug. Dat is hun keuze, ik kan er niet mee zitten.”

Overigens ziet Steiner niets verkeerds in het kopieergedrag van Racing Point: “Laat ik het zo zeggen. Ze gebruiken veel onderdelen van Mercedes dus waarom zouden ze een Red Bull kopiëren? Het is eigenlijk hetzelfde als bij ons. Wij kopen een hoop onderdelen bij Ferrari. Dus welke auto gaan we kopiëren? Ik denk een Ferrari. Ik bedoel, als wij een Toro Rosso of Red Bull zouden nabouwen dan zouden we wel erg stom bezig zijn.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Adam Cooper