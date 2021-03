Steiner: Geen probleem met beeldvorming in Drive to Survive

Vrijdag kwamen de afleveringen van het derde seizoen van Drive to Survive beschikbaar op streamingplatform Netflix. Daarin staat het F1-seizoen 2020 centraal en worden in tien afleveringen verschillende verhaallijnen uit de afgelopen jaargang belicht. Na de eerste twee seizoenen was er regelmatig kritiek te horen dat de makers af en toe een loopje namen met de feiten, iets wat Max Verstappen tot de uitspraak verleidde dat de serie ‘fake’ is. Daar sluit Haas F1-teambaas Steiner zich in ieder geval niet bij aan, zo vertelde hij in gesprek met onze collega’s van Motorsport.com Duitsland.

“We weten hoe filmmakers zijn, ze halen er het best mogelijke uit - dat is helder. Ik weet niet hoeveel er wordt opgeblazen en daarom behoor ik niet tot de critici. Ik weet niet hoe ze ermee zijn omgegaan en daarom heb ik er niet echt een mening over”, vertelde Steiner. Hij heeft geen problemen met het beeld dat door de serie van hem is ontstaan. “Het is algemeen bekend dat filmmensen altijd proberen het maximale eruit te halen, zodat de kijkers er met plezier naar kijken. Daar moeten we en kunnen we mee leven, zolang de verhalen niet compleet verkeerd zijn. Ik heb eigenlijk niet gehoord dat dit het geval is. Voor zover ik weet wordt het verhaal iets sensationeler verteld, maar verder denk ik dat er in principe niet veel veranderd is.”

Steiner merkt filmploeg amper op

Steiner eiste in de eerste twee seizoenen van Drive to Survive een hoofdrol voor zich op. De markante Italiaan liet zijn frustraties vaak de vrije loop als er een tegenslag te bespeuren was bij Haas F1 en met die houding maakte hij zichzelf populair onder een groot deel van de kijkers van de serie. Ook in het derde seizoen komt Steiner weer uitgebreid aan het woord, ditmaal bij zowel de crash van Romain Grosjean in de Grand Prix van Bahrein als bij het bespreken van de lastige situatie waarin het team in 2020 verkeerde. Van de filmploeg had hij tijdens de opnames geen last.

“Ze zijn een weekend lang onderdeel van het team. Dit jaar is het iets anders, zo komt het in ieder geval op mij over. Soms heb je een microfoon boven je en merk je het niet eens”, zei hij. “Verder weet je echter precies wanneer je gefilmd wordt en wanneer niet. Het enige wat ze soms doen is dat je een microfoon krijgt, zodat ze betere audio krijgen. Maar je weet precies wat ze doen, daarin zit geen verrassing. Ze gedragen zich op een manier waardoor je ze na een tijdje niet meer opmerkt. Ze worden onderdeel van je dagelijkse leven. Daarom zijn er niet echt problemen. Het zijn allemaal heel aardige mensen en ze doen gewoon hun werk.”