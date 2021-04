Quebec wil financieel niet bijspringen voor GP van Canada

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat het doorgaan van de GP van Canada verder onder druk is komen te staan. Gezien de huidige corona-maatregelen in het Noord-Amerikaanse land is het zeer onwaarschijnlijk dat er halverwege juni publiek aanwezig kan zijn op het Circuit Gilles Villeneuve. De F1 heeft daar in principe geen problemen mee, maar eiste wel dat de promotor van de race maar liefst zes miljoen dollar extra zou gaan betalen. Valerie Plante, de burgemeester van Montreal, deed vervolgens een oproep aan de nationale overheid om te overwegen financiële steun te geven aan het evenement.

Op provinciaal niveau lijkt Montreal in ieder geval niet te hoeven rekenen op financiële ondersteuning, zo gaf premier Francois Legault van Quebec aan bij Radio Canada. “Er is al veel [steun] gegeven”, vertelde hij. Wat door Legault en collega’s wel wordt meegenomen in het overleg over de Canadese GP is het toekomstperspectief van de race, dat nog een contract heeft tot en met 2029. “De kwestie waarmee we zitten is: wat gebeurt er met onze overeenkomst voor 2022-2029 als we in 2021 geen Grand Prix organiseren? Laten we namelijk niet vergeten dat de Grand Prix het evenement is dat de grootste economische voordelen oplevert, omdat het geld is dat uit het buitenland komt en in Quebec wordt uitgegeven. We hebben het echter wel over een activiteit zonder toeschouwers. Als er geen vraagtekens hadden gestaan achter de volgende jaren, zie ik niet waarom het dit jaar nodig is.”

Verplichte quarantaine speelt parten

Daarnaast speelt rond de GP van Canada ook nog de kwestie van de verplichte quarantaine. Voor heel Canada geldt dat inkomende reizigers veertien dagen in quarantaine moeten bij aankomst in het land. Dat levert de F1 een praktisch probleem op, want een week voor de race in Montreal rijden de coureurs nog in Azerbeidzjan. F1-baas Stefano Domenicali heeft op 27 maart contact gezocht met de Canadese premier Justin Trudeau met het verzoek om de verplichte quarantaine over te kunnen slaan. Daarbij haalt de Italiaan het succes aan van de F1-races in Bahrein en Abu Dhabi, die ook in opeenvolgende weken werden gehouden, en deed hij gedetailleerd uit de doeken welke plannen de F1 heeft om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De directeur van de gezondheidszorg in Quebec, Horacio Arruda, lijkt daar niet onwelwillend tegenover te staan. Vooral als het evenement achter gesloten deuren wordt georganiseerd, is het volgens hem goed mogelijk om de Canadese Grand Prix toch te houden. “Als het evenement achter gesloten deuren wordt gehouden, zijn er manieren om het qua publieke gezondheid in goede banen te leiden met goed opgestelde protocollen. Wat betreft het binnenbrengen van het virus door mensen die zonder quarantaine van buitenaf komen: dat zijn gesprekken die plaatsvinden tussen Quebec en Canada. Er worden evaluaties en analyses gemaakt van de risico’s.”

