Top Renault en Alpine zit niet te wachten op klantenteam

Renault leverde tot vorig seizoen nog motoren aan het eigen fabrieksteam en McLaren. Die laatste stal is echter met ingang van dit jaar overgestapt naar Mercedes-krachtbronnen en dus is Alpine de enige afnemer van de eigen (Renault-)motoren. Ter vergelijking: de drie rivalen op het gebied van krachtbronnen hebben allemaal tenminste twee klantenteams om mee samen te werken. Mercedes doet dat met McLaren, Aston Martin en Williams; Ferrari met Haas en Alfa Romeo en Honda is gelieerd aan Red Bull en AlphaTauri.

Dat levert voor beide partijen voordelen op, gaf De Meo tijdens een videoconferentie met media toe: “Natuurlijk is het in theorie beter wanneer je je motor door anderen kunt laat gebruiken. Je kunt dan gegevens uitwisselen, zaken met elkaar delen.” Toch is De Meo er onder de huidige regels geen voorstander van, vooral omdat het financieel niet interessant is. “De huidige omstandigheden en dan vooral – en dit zeg ik heel duidelijk – de economische omstandigheden van technologieoverdracht tussen twee teams zijn eigenlijk niet erg gunstig. Het model waarbij [klanten-] teams betalen om toegang te krijgen tot de technologie van mensen zoals wij die de investeringen moeten doen, zit zakelijk gezien gewoon niet goed in elkaar. Ik heb dat al vaker gezegd en ik wil niet in details treden, maar ik kan je vertellen dat het geen goede deal is.” De Meo benadrukt dat in het huidige reglement het delen van motoren eigenlijk alleen interessant is voor de klantenteams. “Het [reglement] is zo opgesteld dat kleinere teams die niet de mogelijkheid hebben om een motor te produceren – en dat is de meerderheid – toch mee kunnen doen. Voor ons verandert er economisch gezien niet veel.”

Naast de financiële aspecten kan een klantenteam ook strategisch een blok aan het been zijn, vulde Laurent Rossi, de nieuwe CEO van Alpine, aan. “Het leveren van een krachtbron aan anderen kan – zoals Luca zei – voordelen hebben, omdat je wat extra data hebt waarmee je de betrouwbaarheid en de prestaties van je motor kunt onderbouwen. Maar als je problemen met de betrouwbaarheid hebt op het circuit en je bevindt je opeens in een soort van crisis, dan moet je een deel van je team daar op af sturen. Daar moet je dan wel de structuur voor hebben. En dat is waar wij juist niet voor gekozen hebben. Het zou namelijk betekenen dat we een extra team moeten meenemen dat er maar een beetje bij zit, niets doet en alleen in actie komt om waar nodig het andere team te ondersteunen. We hebben liever dat ons hele team zich concentreert op het ontwerpen van ons chassis en onze motor, en dan zoeken we het wel uit als we ruimte, tijd en energie hebben voor anderen. Maar op dit moment zijn we eerlijk gezegd best tevreden met hoe we het nu doen.”

In de afgelopen maanden werd gespeculeerd dat teams als Williams geïnteresseerd zouden zijn om de motoren voortaan bij Renault af te nemen. Het Engelse team zou ook historisch gezien een goede partner kunnen zijn voor Renault, maar in Grove heeft men nieuwe eigenaren en die hebben juist de banden met de huidige leverancier Mercedes aangehaald.