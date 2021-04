De Formule 1 zou eigenlijk in 2020 al een recordaantal races rijden, maar het geplande aantal van 22 werd niet gehaald doordat het coronavirus de plannen in de war schopte. De teller bleef steken op 17 races. Voor dit jaar is de lat wat hoger gelegd, ditmaal staan er maar liefst 23 races op de kalender. Onder Carey was het voornemen om het aantal races nog te laten stijgen tot 24 stuks, iets wat met name onder de teams op behoorlijk wat tegenstand kon rekenen. Zijn opvolger Domenicali lijkt op dat vlak een andere koers te willen varen. De Italiaan hint er in gesprek met Auto, Motor und Sport op dat 23 Grands Prix wel eens het maximum kan zijn.

“Als het wereldkampioenschap spannend is, dan is 24 races ook geen probleem. Maar als het seizoen vroeg beslist is, dan wordt het lastig”, geeft Domenicali aan dat het geen eenvoudige afweging is. “Ik denk dat meer dan 23 races erg onwaarschijnlijk is, zelfs als het praktisch gezien mogelijk is. Op dit moment is er ongelooflijk veel interesse in het organiseren van een Grand Prix. In de toekomst moeten we zorgvuldig nadenken over welke landen belangrijk zijn voor onze strategie, wat de juiste circuits zijn in ieder land en welke hosting fee we kunnen vragen aan de organisatoren. Dit geld is geen kostenpost, maar een investering voor het land, de regio en de industrie eromheen. Als we alles goed doen, dan is het op een dag mogelijk om minder races te organiseren.”

Het coronavirus zorgde ervoor dat de Formule 1 afgelopen jaar nieuwe circuits als Mugello en Portimao bezocht, terwijl circuits als Imola en Istanbul Park terugkeerden op de kalender. Dit jaar staan alleen Portimao en Imola weer op de kalender, terwijl de F1 voor het eerst ook afreist naar Saudi-Arabië en Zandvoort na 36 jaar weer terugkeert. Volgens Domenicali is het een kwestie van ‘de goede balans vinden’ als het aankomt op de keuze voor de omlopen op de toekomstige kalenders. “Wat is het juiste aantal races? Wat zijn onze belangrijkste markten? Zijn er manieren om races ieder jaar te laten rouleren als er nieuwe circuits zijn? Een aantal nieuwe races van vorig jaar stonden op de kalender door het feit dat het historische locaties en spectaculaire circuits waren, maar deze plaatsen moeten ook de financiële slagkracht hebben om een evenement te organiseren.”