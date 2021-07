Russell schittert voor eigen publiek: "Een heel speciaal gevoel"

Russell versloeg zijn teamgenoot Nicholas Latifi andermaal in de kwalificatie, maar dat mag geen verrassing meer heten. De 22-jarige Engelsman kwam in Q2 op het laatste moment tot een sensationele tijd. Met 1.27.080 plaatste hij zich als zevende voor het slotstuk van de kwalificatie. Russell kon blijven bouwen aan het vertrouwen met de Williams FW43B en klokte in die laatste minuten van de sessie een 1.26.971. Hij hield daarmee Carlos Sainz en Sebastian Vettel achter zich en start zaterdag als achtste in de sprintrace.

“Het was geweldig dat we onze beste kwalificatie van het seizoen uitgerekend hier op Silverstone konden doen, hier voor de eigen fans”, zei Russell in gesprek met Channel 4. “Dat geeft een heel speciaal gevoel. Elke ronde zag ik de fans juichen, zoiets heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Natuurlijk hadden we vorig jaar deze kans niet, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het was geweldig en dit wil ik nog veel meer.”

Voor de camera’s van Sky F1 vervolgde hij met een twinkeling in zijn ogen: “Damon [Hill] zei dat het publiek me een seconde zou opleveren. Ik dacht dat hij loog, maar dat weet ik nu niet meer zo zeker. Natuurlijk geeft het je rondetijd, je bent toch iets meer gemotiveerd. Je kunt net een stapje extra doen. Het voelt als een extra verantwoordelijkheid voor mijn vrienden en familie die dit hebben moeten missen, deze druk geeft iets extra’s en daar ga ik goed op.”

Op basis van het racetempo in de trainingen zag het er niet heel rooskleurig uit voor Russell. Uiteindelijk kreeg hij steeds meer vertrouwen. “We waren in de training het langzaamste als het gaat om het tempo, maar in de kwalificatie kwamen we tot de achtste stek”, aldus Russell, die zaterdag de aanval verkiest in de sprintrace. “We hebben de tweede training morgen om tot een betere balans te komen voor de race. Het is interessant, het is anders. Veel andere jongens zullen iets rustiger blijven om een goede positie voor zondag te krijgen, voor mij is dat een kans om wat meer aan te vallen.”