Russell: “Nieuwe Williams voelt nu al veel beter dan 2019-auto”

Het Williams F1 Team kent vooralsnog een veel betere start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De formatie uit Grove miste in 2019 de eerste tweeënhalve dag van de testweken. Op dag 1 van de eerste wintertest van dit jaar koos George Russell met zijn nieuwe FW43 als eerste het asfalt. In de ochtendsessie reed hij al 73 ronden, 33 ronden meer dan hij afgelopen jaar tijdens de gehele eerste testweek kon afwerken. De rondetijd van de Brit was al een halve seconde sneller dan zijn kwalificatietijd tijdens de Grand Prix van Spanje 2019.

“De algemene wegligging van de auto is veel beter. Vanaf het eerste moment had ik het vertrouwen om de grenzen op te zoeken, waar de eerste ronden vorig jaar echt niet prettig aanvoelden”, zei Russell na zijn ochtend. “Die eerste ronden waren zelfs eng om te rijden. Dat is nu al veel beter, al is een auto die fijn is om te besturen niet altijd een snelle auto. Het draait om rondetijden, het maakt niet uit hoe je rond gaat zolang het maar snel is. We hebben qua wegligging progressie geboekt. Nu moeten we afwachten of we meer downforce aan de auto hebben toegevoegd zodat ik kan strijden met de jongens om me heen.”

Positieve start voor Williams

De jonge Brit erkent dat de vlekkeloos verlopen ochtend een belangrijke motivatieboost betekent voor het team: “Dit is enorm belangrijk. Vorig jaar was verre van ideaal. Het team heeft geweldig werk geleverd. De kwaliteit van de wagen ligt veel hoger. Dingen passen goed in elkaar, de wagen ziet er qua design beter uit, dus al met al is het een zeer positieve ochtend. Iedereen zat er vorig jaar een beetje verloren bij. Ze wisten niet wat ze moesten doen omdat er nog geen auto was. Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar lekker kunnen racen en meer lol kunnen hebben. Daar kijken we allemaal naar uit.”

De eerste testdag van George Russell in beeld:

Slider Lijst George Russell, Williams FW43 1 / 7 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 2 / 7 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 3 / 7 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 4 / 7 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 5 / 7 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 6 / 7 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 7 / 7 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith