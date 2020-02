RTL Duitsland niet naar Vietnam, nog 'geen signalen' bij Ziggo

Het coronavirus heeft de Formule 1-paddock toch enigszins in haar greep. De Grand Prix van China is uitgesteld vanwege de uitbraak van het virus en men zoekt naarstig naar een nieuwe opzet om de race later dit jaar alsnog te kunnen verrijden. Hoewel de Grand Prix van Vietnam volgens de organisatie geen gevaar zou lopen als gevolg van het coronavirus, heeft RTL Duitsland toch al maatregelen genomen voor de race die op 5 april gehouden moet worden.

In een verklaring heeft de Duitse zender laten weten dat het in april geen mensen naar de race stuurt. “Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze medewerkers. We hebben uit een rapport van Hanoi geconcludeerd dat er risico’s zijn voor de gezondheid van ons personeel”, aldus Manfred Loppe, hoofd sport van RTL Duitsland. De zender heeft besloten alle activiteiten vanuit de studio in Keulen voort te zetten.

Nog geen signalen bij Ziggo

Naar aanleiding van de berichtgeving rond RTL Duitsland heeft Motorsport.com navraag gedaan bij de mannen van Ziggo Sport over het al dan niet afreizen naar Vietnam. Voorlopig heeft de crew nog geen signalen van Ziggo ontvangen, zij gaan er op dit moment derhalve vanuit dat ze gewoon naar de race afreizen.

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland is er sprake van een ‘veiligheidsrisico’ wanneer men naar Vietnam reist. Ook zou het kunnen dat er aan de douane extra controles uitgevoerd worden.

