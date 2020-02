Verstappen begint met derde tijd in Barcelona, Bottas snelste

Onder een waterkoud zonnetje gingen om 9.00 uur de lichten op groen voor de eerste winterse testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het symbolische startschot voor het F1-seizoen 2020 was daarmee gegeven. Symbolisch viel trouwens ook het begin van Williams te noemen. De formatie uit Grove schitterde vorig jaar door afwezigheid, maar was ditmaal als allereerste equipe op het asfalt te vinden. George Russell nam die eerste meters voor zijn rekening en werkte nadien een ochtendsessie zonder noemenswaardige problemen af. Pure winst voor het doorgaans zo geplaagde team. Zeker in combinatie met zijn zesde tijd, waarmee Russell bijvoorbeeld sneller was dan tijdens de kwalificatie voor de Spaanse GP in 2019.

Williams past in beide opzichten (qua tijd en betrouwbaarheid) bij een bredere trend op deze eerste testdag: zo is er tot op heden geen enkele coureur stilgevallen met panne. Door de stabiele F1-reglementen is deze test een veel minder grote sprong in het diepe te noemen dan een jaar geleden. De technische vraagtekens zijn minder groot en dat is terug te zien aan het uitblijven van malheur. Teams kunnen dus voortvarend aan de slag met hun vooraf uitgedokterde programma's. De vele runs met flow-viz of met hekwerken vol meetapparatuur bevestigen dit beeld.

Een blik op de tijdenlijst is in deze fase nog van ondergeschikt belang. Teams willen vooral data verzamelen, om zo de virtuele wereld (simulator en windtunnel) te testen aan de praktijk: de correlatie toetsen, allerlei aanpassingen testen en waar nodig zaken veranderen. Daarvoor zijn constante rondetijden van groter belang dan die ene uitschieter. Juist qua regelmaat maakte Verstappen een ijzersterke indruk met de RB16. De Nederlander werkte in totaal 91 ronden af, waarvan velen met slechts enkele tienden aan afwijking. Zijn pace is dus zeer constant te noemen.

In de tijdenlijst vindt Verstappen zichzelf na de ochtendsessie terug op een derde stek. Hij moet enkel Valtteri Bottas en Sergio Perez voor laten gaan. De Racing Point-coureur pakte halverwege de ochtend verrassend de kop, maar zag Bottas niet veel later weer langszij komen. De Fin liet de klok uiteindelijk stoppen op 1.17.313, een snellere tijd dan dat coureurs vorig jaar tijdens de eerste testdag aantikten. Bottas en Perez noteerden hun toptijden overigens op de C3-banden, terwijl Verstappen met een hardere compound onderweg was. Op dat vlak heeft de Limburger dus nog marge.

Carlos Sainz sloot met zijn McLaren aan op P4, voor Esteban Ocon, Russell en Charles Leclerc. De Monegask, die vandaag invalt voor de zieke Sebastian Vettel, hield zijn kaarten duidelijk nog even tegen de borst met P7 als resultaat. Ferrari kiest daarmee voor een compleet andere aanpak dan vorig jaar. Toen toonde de Scuderia zich immers uitermate rap in de eerste dagen, maar zakte het hele bolwerk richting Melbourne in elkaar. De concurrentie bleek destijds verstoppertje te hebben gespeeld in Barcelona. Ferrari volgt nu dit voorbeeld. Desondanks moge ook duidelijk zijn dat er voor alle teams nog veel meer in het vat zit. Zo zijn de zachtste compound nog niet voor de dag gehaald.

Tussentijden F1-test woensdag om 13.00u: