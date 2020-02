Testupdate 15u: Verstappen ondanks spin door 100 ronden-barrière

Max Verstappen ging woensdagmiddag als eerste van de F1-coureurs door de barrière van honderd ronden. Vlekkeloos ging het echter niet voor de Limburger. Aan het begin van de middagsessie ging Verstappen achterstevoren bij het insturen van de langzame chicane. De coureur rolde op lage snelheid terug naar de pits, maar keerde iets meer dan vijftien minuten later gewoon weer terug op de baan.

Bij een aantal teams komt woensdagmiddag andere coureurs in actie. F1-wereldkampioen Lewis Hamilton nam het stuur over van teamgenoot Valtteri Bottas. Hij stond redelijk snel op de derde plaats. Bij Alfa Romeo stapte Antonio Giovinazzi in, bij Williams maakte Nicholas Latifi zijn testdebuut terwijl Lance Stroll het stuur van teamgenoot Sergio Perez aan het begin van de middag overnam.

Daniel Ricciardo nam het stuur van Esteban Ocon over bij Renault, maar de coureur uit Perth kwam in het eerste uur niet in actie.

