Boullier: Datumwijziging Franse GP was een enorm probleem

Na het wegvallen van de Grand Prix van Canada en diens vervanger op de kalender, de GP van Turkije, heeft de Formule 1 nieuwe aanpassingen doorgevoerd. De Red Bull Ring kreeg hierdoor een tweede race toegewezen, terwijl de Franse GP werd verplaatst van 27 juni naar 20 juni. Op die manier kwam er ruimte om de tweede race in Oostenrijk te faciliteren. Ideaal was die verplaatsing overigens niet voor de organisator van de Franse Grand Prix, aldus Boullier. De voormalig teambaas van Lotus en McLaren is tegenwoordig directeur van de Franse GP en verklaart dat het naar voren halen van de race voor enkele logistieke problemen heeft gezorgd.

“Het was een groot probleem. Voor een Grand Prix kan je niet alles binnen drie dagen opbouwen”, stelt Boullier in gesprek met Motorsport.com. De organisatie achter de Franse GP heeft op meerdere fronten last gehad van de verplaatsing. “Tijdens de Grand Prix werken er 1.200 mensen. Zij hadden al geboekt om die week voor ons te werken. Als je dan zes weken voor de race de datum verandert, dan moeten zij allemaal hun plannen veranderen. Dan zijn er de toeschouwers. Iedereen had zijn vlucht, treinreis, accommodatie en dergelijke al geboekt, en zij moesten ook alles veranderen. Het is dus een uitdaging. Op verzoek van de F1 zijn we een week naar voren gehaald, waardoor we 20 procent van de toeschouwers verloren. Die tickets zijn echter meteen opnieuw verkocht.”

De grootste uitdaging bij de organisatie van de Franse GP van 2021 was het regelen van het papierwerk met de Franse overheid. Die moest goedkeuring geven aan het F1-personeel om Frankrijk te mogen betreden. “Dat komt doordat ze minder dan veertien dagen voor het betreden van Frans grondgebied in Baku zijn geweest, wat buiten Europa ligt”, verklaart Boullier. Vooral voor de Britse teams en het Britse personeel had dat de nodige voeten in de aarde.

Fans in beperkte mate welkom

Een vol huis komt er over anderhalve week in ieder geval niet op Paul Ricard. In Frankrijk mogen niet meer dan 5.000 mensen op een evenement afkomen, maar door drie afzonderlijke bubbels op te zetten kunnen 15.000 toeschouwers naar de race kijken. “Iedere bubbel is volledig onafhankelijk. Ze hebben hun eigen toegangspoorten, eigen parkeerplaatsen. Niemand komt in het pad van iemand uit een andere bubbel”, vertelt Boullier, die verwacht dat opnieuw 85 procent van het publiek uit Frankrijk komt. “We zijn het eerste grote evenement in Frankrijk. Je hebt Roland Garros en het filmfestival van Cannes, maar met 15.000 toeschouwers is dit het grootste evenement tot nu toe. Het is goed om terug te zijn.”