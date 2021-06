Massa over strijd Hamilton en Verstappen: "Dit is wat we willen"

“Iedereen wil dit, zelfs de fans van [Max] Verstappen en [Lewis] Hamilton”, begint Massa zijn lofzang. “Dit is wat we willen, als fans van de autosport. Het maakt niet uit wie er gaat winnen. Maar ik denk dat als je twee teams hebt die om de titel strijden, dat eigenlijk is wat iedereen wil zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de kampioenschappen van 2007 en 2008 waarin Ferrari [met McLaren] voor de titel vocht en eigenlijk in 2006 ook [tegen Renault]. Drie kampioenschappen waarin twee teams tot het einde om de titel vochten, dat is wat de mensen willen zien. Dit is sensationeel voor de Formule 1.”

Massa heeft geen voorkeur voor wie die strijd uiteindelijk gaat winnen. De 40-jarige Braziliaan reed tegen beide coureurs en is van zowel Hamilton als Verstappen onder de indruk. “Wat Hamilton laat zien is al lange tijd indrukwekkend. Als we terug gaan in de tijd, dan had hij al in 2007 kampioen kunnen zijn. Hij werd echter geen kampioen door een paar fouten: in China ging hij bij het inrijden van de pits rechtdoor het grind in en de laatste race vocht hij vergeefs met Alonso. Fouten maken is normaal [zagen we ook in Baku], maar hij is misschien wel de perfecte coureur. En Verstappen is – zonder twijfel - een van de besten.”

Perez en Bottas

Waar Hamilton en Verstappen de alfamannetjes zijn die strijden om de coureurstitel, daar zullen Sergio Perez en Valtteri Bottas uitermate belangrijk zijn voor welk team de constructeurstitel gaat binnenslepen. Perez heeft daarbij [zeker na zijn zege in Baku] op mentaal vlak de overhand op Bottas: “Perez is een coureur die twee tienden van Verstappen af zit en mee kan doen om de overwinningen. Als je naast een van de beste coureurs zit, moet je een ‘goed hoofd’ hebben, je moet goed met de druk kunnen omgaan, want die ga je krijgen. De psychologische kant telt erg mee in de Formule 1. Bottas is een uitstekende coureur, snel, technisch. Maar hij moet vechten tegen de beste.”