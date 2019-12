Formule 1 houdt in 2020 vast aan banden van 2019

De Formule 1-teams kregen bij de vrije training voor de Grand Prix van Amerika in Austin voor het eerst de specificatie van Pirelli voor het seizoen 2020 voor de kiezen. Mede door het gebrek aan voorbereiding en de lage temperaturen viel die test niet in de smaak.

Tijdens de post-season test na de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi kregen alle teams in betere omstandigheden de kans om het rubber van 2020 te vergelijken met dat van 2019.

Met de ontwikkelingen voor 2020 wilde Pirelli op vraag van de teams de bandenslijtage verminderen, zodat rijders harder zouden kunnen pushen op een bandensetje. Het wilde de banden ook bij meer uiteenlopende temperaturen laten functioneren. Dat was vooral goed nieuws voor het Haas-team, dat het in 2019 bijzonder moeilijk heeft gehad met de banden. Haas-rijder Romain Grosjean stelde na de test in Abu Dhabi echter dat de nieuwe banden geen verbetering waren.

De F1 liet de keuze aan de teams en die hebben massaal gestemd om bij het vertrouwde rubber van 2019 te blijven. Daarmee komt Pirelli tegemoet van de wensen van de teams, langs de andere kant is de oefening om nieuwe banden te ontwikkelen wel verloren moeite geweest voor de Italiaanse fabrikant, al stelde de FIA in een statement dat "de geleerde lessen waardevol zullen zijn voor de ontwikkeling van toekomstige banden."

In 2021 stapt de Formule 1 over op 18-inch wielen, die in 2020 uitvoerig getest zullen worden. Eerder deze week testte George Russell voor Mercedes met de grotere velgen op Paul Ricard.