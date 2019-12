Binotto: "Ferrari hoeft niet veel aan te passen voor 2020"

Net als in voorgaande jaren sloeg Ferrari de plank mis in het gevecht om het wereldkampioenschap. In tegenstelling tot vorig jaar liep de renstal nu juist in de eerste seizoenshelft achter de feiten aan met een wagen die niet opgewassen was tegen de krachtige Mercedes W10. Op de momenten dat Ferrari wel kon winnen of in ieder geval het podium had kunnen bereiken, liet de betrouwbaarheid van de motor te wensen over of maakten de coureurs en het team zelf kostbare fouten.

Zodoende is het eerste jaar van Mattia Binotto als teambaas bij Ferrari niet als de meest geslaagde campagne de boeken ingegaan. Het gat met Mercedes bedroeg uiteindelijk 235 punten, terwijl het constructeursgevecht vorig jaar met een verschil van 84 punten nog een stuk spannender was. Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn bovendien allebei achter Max Verstappen geëindigd in het coureurskampioenschap. Ondanks deze feiten gelooft Binotto niet dat het team veel moet veranderen om in 2020 het tij te keren. "Ik geloof dat er niets is wat drastisch veranderd moet worden. Het is een kwestie van ervaring. We hebben al vaker gezegd dat we een jong team zijn, vooral wat betreft onze rollen hebben we een steile leercurve. We moeten er dus gewoon voor zorgen dat hetgeen dit seizoen gebeurd is, geadresseerd wordt voor volgend jaar", zei hij.

Helft van F1-seizoen beïnvloed door fouten

Sinds Binotto in de voetsporen van Maurizio Arrivabene als teambaas is getreden, heeft hij steun gekregen van onder andere voormalig FIA-man Laurent Mekies als huidig sportief directeur bij Ferrari en de vanuit Alfa Romeo teruggekeerde ontwerper Simone Resta. De interne bedrijfsstructuur is in de zomer tevens aangepast; in plaats van een horizontale structuur zijn er nu sleutelfiguren aangewezen die bepaalde afdelingen binnen het team overzien. Parallel aan deze ontwikkelingen verliep de progressie van de Ferrari's op de baan, die een stuk dichter bij de Mercedessen zijn gekomen. Het was te laat om het kampioenschap nog te redden, maar met een uitstekende kwalificatievorm behaalde de formatie plotseling heel wat pole-positions.

In de races ging het echter nog mis. Ondanks een aantal overwinningen, had er dit jaar meer ingezeten voor Ferrari als het qua uitvoering en strategie de consistentie en finesse had van Mercedes. 12 van de 21 Grand Prix-weekenden zijn op negatieve manier beïnvloed door de gemaakte fouten. Nog los daarvan staat de controverse rondom de technische richtlijnen die de FIA uitvaardigde, omdat de concurrenten de progressie van Ferrari met argusogen volgden en vragen stelden. Toeval of niet, maar de SF90 was in de laatste drie GP's een stuk minder competitief en alleen in Abu Dhabi kon een van de twee coureurs het podium nog bereiken. Dat was met dank aan de gridstraf van Valtteri Bottas, die tijdens de race wel sneller was.

"We moeten niet vergeten dat Mercedes een aerodynamische upgrade heeft gebracht in Japan. Red Bull heeft zich ook sterk verbeterd. Onze wagen was nooit zo geschikt voor het circuit in Abu Dhabi", verdedigt Binotto de ondergeschikte vorm van het team op Yas Marina. "Wat betreft het plan zijn we wel wat minder geworden in de laatste races. Abu Dhabi heeft een erg specifieke baan, maar er valt veel te leren over waarom we niet competitief genoeg waren in de laatste sector. Of waarom we het lastig krijgen op oude banden, terwijl we goed kunnen volgen op nieuwe. Ik heb er geen antwoord op, maar weet dat er nog veel te analyseren en te leren is."

Met medewerking van Jonathan Noble en Scott Mitchell